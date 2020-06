Fredags-fyrverkeri

Fredag nådde oljeprisen 42,46 dollar fatet på det høyeste, og lå på ettermiddagen an til en oppgang på vel 5 prosent etter lekkasjer om at OPEC pluss ser ut til å forlenge produksjonskuttene ut august.

Dette bidro til at kronen fortsatte oppgangen. Fredag ettermiddag lå en dollar på 9,30 og euroen like over 10,50.

For den risikoutsatte norske kronen var det flere faktorer som trakk opp. SSBs konjunkturrapporter og prognoser påvirker neppe valutamarkedets aktører merkbart, men SSBs klart mer optimistiske prognoser for norsk økonomi bekrefter bildet fra andre kilder, om at gjeninnhentingen kan bli ganske sterk for Norge.

Fredag ettermiddag overrasket amerikanske sysselsettingstall stort ved å vise 2,5 millioner flere sysselsatte, rundt 10 millioner over forventningen. Det ga et fall i ledighetsraten fra 14,7 til 13,3 prosent.

I førhandelen lå det an til et klart børsløft i USA og lange renter reagerte umiddelbart på den sterke sysselsettingsoverraskelsen.

Selv om kommende rapporter muligens nedjusterer det sterke mai-tallet noe, befestes inntrykket av at også USA allerede ser ut til å være over det verste av nedtur fra coronakrisen.

Tirsdagens regionale nettverk fra Norges Bank kan gi ny informasjon om hvor raskt oppsving norske næringslivsledere venter seg.