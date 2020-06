Stor oppgang på Børsen - lykkedag for Røkke og Trøim

GOD AVSLUTNING: På den første uken i juni for Oslo Børs.

Hovedindeksen endte i 849,66 poeng, opp 1,96 prosent.

Oslo Børs var på det høyeste i 851,58 poeng intradag. Den seneste uken har gitt oppgang på 5,36 prosent. På det laveste i år var hovedindeksen i 606,28 poeng.

Det ble omsatt aksjer for 7,2 milliarder kroner.

Oslo Børs er opp 64% i dollar siden 23.mars. Det er rekordmye for en så kort periode på 50dager og i dollar. Det er kun to land i verden som har steget mer enn Oslo Børs i denne perioden. — Robert Næss (@NaessRobert) June 5, 2020

Olje

Ved børsens stengetid kostet et fat brentolje 42,15 dollar, opp 5,69 prosent for dagen. WTI-oljen sto i 39,21 dollar fatet, opp 5,02 prosent for dagen.

Opec+ har hittil redusert produksjonen med 9,7 millioner fat pr. dag i mai og juni, mens fra juli til desember er det kutt på 7,7 millioner fat pr. dag som foreløpig gjelder. Kilder opplyser til Reuters at Saudi-Arabia og Russland er enige om å kutte 9,7 millioner fat også i juli, og det skal være aktuelt å gjøre det samme ut august.

Helge N. Martinsen, oljeanalytiker i DNB Markets, er fortsatt bekymret for to ting.

– Det ene er at oljeprisen har kommet opp på et så høyt nivå at vi begynner å få tilbake nedstengte fat. Spesielt fra skiferindustrien i USA, sier Martinsen. Hans andre bekymring er raffinerimarginene.

Oljeaksjene gikk til værs. Equinor klatret 4,29 prosent til 153,20 kroner, mens DNO gikk opp 11,07 prosent til 6,60 kroner.

Røkke og Trøim

Aker BP gikk opp 9,35 prosent til 187,75 kroner. Kjell Inge Røkke kunne også se Aker Solutions bli løftet med 12,57 prosent til 9 kroner, mens Aker endte opp 7,99 prosent til 362,40 kroner. Philly Shipyard la på seg 3,39 prosent til 85,40 kroner, og REC steg 4,45 prosent til 3,05 kroner.

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling har fullført sin refinansiering. Det vil totalt gi en likviditetsforbedring på mer enn 315 millioner dollar, tilsvarende 2,9 milliarder kroner, frem til første kvartal 2022. Aksjen dundret opp 37,69 prosent til 8,33 kroner. Den er fortsatt ned 89 prosent etter nyttår.

Tapere

NEL har steget jevnt og trutt siden 20. mai. Aksjen sto da i 11,86 kroner. Fredag korrigerte den ned 0,75 prosent til 17,87 kroner etter pen oppgang de siste dagene til all-time high. Aksjen ble klart mest omsatt.

SalMar endte ned 2,13 prosent til 446 kroner, mens Orkla gikk ned 1,30 prosent til 84,94 kroner.

Aller mest falt Storm Real Estate med 11,65 prosent til 3,64 kroner.