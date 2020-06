Børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 1,01 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,74 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,28 prosent, og CSI 300-indeksen er klatrer 0,56 prosent. Hang Seng I Hongkong er opp 0,17 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,12 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Asutralia stiger 0,12 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 1,16 prosent.

Oppløftende fra USA

De amerikanske markedene ble fredag sjokkert etter at den siste rapporten fra det amerikanske arbeidsdepartmentet viste at over 2,5 millioner nye jobber ble skapt i forrige måned.. Dette justerte arbeidsledigheten ned til 13,3 prosent.

– Den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten var en for historiebøkene. Aldri noensinne har tallene overgått forventningene med så mye, sier strateg i BNZ Markets, Jason Wong til CNBC.

Det sendte de amerikanske børsene rett opp.

BNP

Ferske BNP-tall viser at den japanske økonomien ble svekket 0,6 prosent i første kvartal, sammenlignet med samme periode året før.

Det var på forhånd ventet en nedgang på 0,5 prosent.