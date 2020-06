Oslo Børs stiger i åpningen

Oslo Børs åpner opp mandag morgen.

Etter 25 minutters handel står hovedindeksen i 853,02, opp 0,40 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,22 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 1,37 prosent til 42,88 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,99 prosent til 39,94 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,15 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Opec+ ble lørdag enige om å forlenge oljeproduksjonskuttet på 9,7 millioner fat pr. dag til slutten av juli.

«Det er særlig verdt å bemerke at Saudi Arabia og Russland sammen trumfet gjennom ytterligere kutt for landene som hittil ikke har levert fullt iht. avtalen. Altså – jukserne er blitt bedt om både å etterleve og kompensere», skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

De påpeker at det er første gang et kutt betinges på etterlevelse.

«Irak, landet som henger mest etter, gir sin støtte. Hvis dette faktisk skjer, og det er lov å håpe, så legger dette grunnlaget for en bedre fundamental balanse for oljemarkedet og et bedre samarbeid i oljekartellet», fortsetter meglerhuset.

Equinor stiger 2,22 prosent til 156,60 kroner, mens Aker BP er opp 4,93 prosent til 197,00 kroner. DNO klatrer 8,30 prosent til 7,15 kroner.

Fortsetter opp

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling endte fredag opp 37,69 prosent etter å ha banket gjennom en refinansiering. Mandag stiger aksjen ytterligere 30,13 prosent til 10,84 kroner.

Analytikerne har imidlertid fortsatt ikke særlig stor tro på Borr Drilling.

– Markedsverdien i forhold til selskapsverdi er på 4–5 prosent, så aksjen prises som en opsjon og man vil kunne se store utslag i kursen. Vi venter at aksjen også denne gangen faller tilbake når støvet legger seg, sa analytiker Magnus Olsvik i meglerhuset Kepler Cheuvreux til Finansavisen lørdag.

Borr Drilling er til tross for de siste børsdagenes kraftige oppgang, fortsatt ned 85 prosent hittil i år.

Ellers blant de mest omsatte aksjene styrkes PGS 12,23 prosent til 4,80 kroner. Selskapet meldte i morges at de nå strammer til sparetiltakene og skal kutte 200 millioner dollar.

Aker Solutions er opp 5,94 prosent til 9,54 kroner, mens flyselskapet Norwegian stiger 3,97 prosent til 44,3 kroner.

Merkur Market-noterte Kahoot! forventer nå 290 prosent vekst i fakturerte inntekter. Det sender aksjen opp 8,69 prosent til 107,60 kroner.

I rødt

Nel er dagens hittil største taper med et fall på 5,23 prosent til 16,93 kroner. Hittil i år er imidlertid aksjen opp drøye 96 prosent.

I midten av forrige uke meldte Nel at de hadde sikret seg en ny avtale med lastebilprodusenten Nikola, noe som ga aksjen et nytt kursløft.

DNB Markets ser imidlertid utfordringer forbundet med millionkontrakten, og mener Nel må redusere kostnadsnivået i produksjonen ytterligere dersom de skal oppnå positiv margin.