Riggjubel på Oslo Børs

EVENTYR: Skipsreder John Fredriksens Seadrill over doblet seg i verdi på børs mandag. Foto: Eivind Yggeseth

Oslo Børs endte i grønt territorium mandag.

Da børsen stengte stod hovedindeksen i 856,83, opp 0,84 prosent, og det ble omsatt aksjer for 7,4 milliarder kroner.

Ambivalent i rigg

Seadrill opplevde en eventyrlig økning på børsen mandag og over doblet seg i verdi. Aksjen endte som dagens vinner 123,6 prosent opp, til 7,40 kroner. Hittil i år er aksjen ned 63,9 prosent.

Aksjen steg også over 30 prosent på Wall Street fredag.

ABG Sundal Collier har imidlertid ikke tro på sektoren. Meglerhuset peker på to fundamentale utfordringer sektoren står overfor: For mange rigger og for mye gjeld knyttet til riggene.

Borr Drilling doblet seg også i verdi mandag, opp 115,9 prosent til 17,98 kroner. Den siste uken er aksjen opp 200 prosent, men det er fremdeles langt opp til gammel storhet. Ved starten av året stod kursen i 78,83 kroner, hvilket sender selskapet ned 76 prosent hittil i år.

Analytikerne tror heller ikke på Tor Olav Trøim-selskapet.

– Markedsverdien i forhold til selskapsverdi er på 4–5 prosent. Aksjen prises som en opsjon og man vil kunne se store utslag i kursen. Vi venter at aksjen også denne gangen faller tilbake når støvet legger seg, sa analytiker Magnus Olsvik i meglerhuset Kepler Cheuvreux til Finansavisen lørdag.

Taperne

Awilco LNG endte som dagens største taper, ned 8,4 prosent til 1,25 kroner. Selskapet rapporterer at mens analytikerne spår en dyp resesjon ser også Awilco-styret at LNG-markedet vil bli berørt.

– Det er mer usikkert enn noen gang. Med begge skip i spotmarkedet er det utsiktene mer utfordrende på både kort og lang sikt, sier Awilco LNG-sjef Jon Skule Storheill i kvartalsrapporten.

5th Planet Games falt 7,4 prosent til 2,51 kroner. I april meldte selskapet at de stopper låneavtale og søker mer stabil finansiering.

Oljeprisen

Brent-oljen stod da børsen stengte ned 2,1 prosent til 41,02 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 2,6 prosent til 38,03 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,15 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

OPEC+ ble lørdag enige om å forlenge oljeproduksjonskuttet på 9,7 millioner fat per dag til slutten av juli, men en uttalelse under en pressekonferanse fra prins Abdulaziz bin Salman, energiminister i Saudi-Arabia, sendte oljeprisen markant ned.

– De frivillige kuttene på 1,2 millioner fat per dag gjaldt bare for forrige måned, sa Salman under pressekonferansen.

Signalene uttalelsen sendte lød dårlig i investorenes ører, og oljeprisen stod dermed over 1 prosent ned da børsen stengte.

Det uavhengige forskningsinstituttet JBC Energy advarte også om at høyere priser kan hindre kjøp og hindre bedringen i etterspørselen.

«Markedet er forut for sin tid prismessig og vil trenge flere positive overraskelser for å klare å holde dagens priser oppe», skriverinstitutteti et notat.

Equinor steg 2 prosent til 156,30 kroner, mens Aker BP endte opp 1,9 prosent til 191,40 kroner.