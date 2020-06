Oslo Børs åpnet opp tirsdag morgen, men stemningen har nå snudd.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 850,86, ned 0,70 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,48 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,12 prosent til 40,85 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,47 prosent til 38,37 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Med brent som holder seg svært fint over 40 dollar pr. fat, er det snakk blant tradere om at WTI vil teste det samme nivået snart, sier markedsstrateg Michael McCarthy i CMC Markets, ifølge TDN Direkt.

Oljeprisene falt imidlertid noe mandag ettermiddag, etter at prins Abdulaziz bin Salman, energiminister i Saudi-Arabia, fortalte at de ekstra frivillige kuttene på 1,2 millioner fat pr. dag, ikke vil videreføres i juli.

– De frivillige kuttene gjaldt bare for forrige måned, sa Salman.

ANZ-analytikere skriver ifølge TDN Direkt i en rapport at markedet var skuffet over at Saudi-Arabia ikke også besluttet å forlenge de frivillige kuttene.

«Dette var forsterket av nyheter om at libysk tilbud vil returnere til markedet, etter at uroen i landet har avtatt», skriver analytikerne, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor faller 1,60 prosent til 153,80 kroner, mens Aker BP er opp 0,05 prosent til 191,50 kroner.

Ny riggopptur

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling åpnet kraftig opp tirsdag morgen, og var på det meste omsatt for 26,00 kroner. Nå har den imidlertid falt noe tilbake, og omsettes for 19,12 kroner, opp 6,28 prosent.

Aksjen doblet seg i verdi mandag, og er nå opp over 210 prosent den siste uken.Det er imidlertid fortsatt svært langt unna toppen, og aksjen ble på det meste omsatt for 216 kroner i mai 2018.

Selskapet meldte fredag at de har fullført sin refinansiering , men analytikere har liten tro på aksjen.

– Risikoen er for stor. Det er en aksje vi anbefaler investorene å holde seg unna, uttalte analytiker Magnus Olsvik i meglerhuset Kepler Cheuvreux til Finansavisen i forrige uke.

Også Seadrill stiger kraftig, og er nå opp hele 21,69 prosent til 9,00 kroner. Også den doblet seg mandag i verdi, og endte da til slutt opp hele 123,6 prosent.

Awilco Drilling er opp 64,68 prosent til 8,30 kroner, mens Shelf Drilling fyker opp 43,86 prosent til 6,56 kroner på høyt volum.

Shelf Drilling melder tirsdag at Øystein Stray Spetalen nå øker sin beholdning med 1,7 millioner aksjer. Investoren eier nå dermed 5,07 prosent av selskapet.

Odfjell Drilling klatrer 10,85 prosent til 14,10 kroner.

Andre vinnere

Merkur Market-noterte Quantafuel stiger 18,33 prosent til 265,05 kroner på relativt høyt volum.

Selskapet kunne i morges melde at de har signert en kontrakt med Grønt Punkt Norge for opptil 10.000 tonn avfallsplast.

Solstad Offshore har nå fått godkjennelse fra långivere for restruktureringsavtalen som ble inngått 8. mai. Nyheten sender aksjen opp 47,87 prosent til 0,80 kroner.