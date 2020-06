Tesla-investor satser på elflytaxi-selskap

Ifølge CNBC har Baillie Gifford, som er blant Teslas største aksjonærer, investert 35 millioner dollar i det tyske start-up-selskapet Lilium. Lilium skapte overskrifter i fjor høst da selskapet testfløy en prototype av deres «Lilium Jet» – et femseters elfly som letter og lander vertikalt.

Flyet er drevet av 36 små jetmotorer og skal ha en rekkevidde på 300 kilometer på én lading. Det München-baserte selskapet er verdsatt til én milliard dollar gjennom en emisjon, som det nå viser seg at Gifford deltok i.

Lilium har sagt at det vil være mulig å betale så lite som 70 dollar for en seks-minutters reise fra Manhattan til JFK-flyplassen med flytaxien. Det planlegges for første kommersiell bruk i 2025.

Andre selskaper som også utvikler lignende flyvende taxier, ifølge CNBC, er Uber og Volocopter.

