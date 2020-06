Favorittaksjer i medvind

Verdien av Brent råolje lå tirsdag ettermiddag på 40,38 dollar fatet og var dermed opp med 82 cent på en uke. Oljeprisen er nå doblet fra bunnen i april. Energiindeksen på Oslo Børs har steget med nesten syv prosent på en uke, men er fortsatt en femdel under nivået ved inngangen til året. Oljeserviceindeksen har svingt langt mer. Til tross for et ukentlig løft på over tolv prosent, har den tapt 37 prosent hittil i år.

De seneste ukenes dramatiske rekyl for enkelte av de mest spekulative oljerelaterte aksjene innebærer at analytikernes anbefalinger endelig gir uttelling. Går vi tilbake til midten av september i fjor, finner vi at meglerhusenes fem best likte aksjer inkluderte hele fire av denne typen – Borr Drilling, DNO, Northern Drilling og Odfjell Drilling. På dette tidspunktet lå Brentprisen på 60-63 dollar fatet, og samtlige av disse selskapene fremsto som «billige». Borr Drilling var særlig godt likt. Alle de elleve analytikerne som fulgte konsernet opererte med en «strong buy»-anbefaling.

Åtte måneder senere, sent i mai, var bare Borr Drilling igjen på favorittlisten, fortsatt med utelukkende «strong buy»-anbefalinger. Aksjekursen var på dette tidspunktet ned med nesten 90 prosent fra midten av september. Siden har den imidlertid skutt opp fra 7 til 18 kroner. Av de øvrige mest elskede aksjene er bare Subsea 7 i olje- og gassektoren. Her har kursoppgangen siden midten av mai vært på rundt 25 prosent.

Utviklingen viser hvor vanskelig det er å plukke råvareaksjer. Et selskap kan fremstå som godt drevet, lavt priset og med spennende vekstmuligheter – men dersom råvareprisen beveger seg i feil retning, taper investeringen verdi raskere enn en selvpåtennende Tesla. Utfordringene forsterkes, dersom konsernet dessuten er høyt finansielt eller operasjonelt giret. Da kan selv en liten forskjell i råvareprisen snu imponerende overskudd til blodrøde tap. Det er derfor analytikerne liker å kalle en spekulativ riggaksje «et giret veddemål på oljeprisen».

For tiden gjør denne typen aksjer det eksepsjonelt bra, som følge av at både tilbuds- og etterspørselssiden i oljemarkedet beveger seg i riktig retning. Utvinningen i USA, verdens største produsent, fortsetter å synke. I uken som ble avsluttet 29. mai ble det pumpet opp 11,2 millioner fat per dag (fpd), mot 11,4 millioner fpd i den foregående uken. Dagens nivå er ned med 1,9 millioner fpd fra rekorden i midten av mars.

På lørdag ble OPEC pluss-landene dessuten enige om å forlenge produksjonskuttet på 9,7 millioner fpd med en måned – frem til utgangen av juli. I markedet hadde mange ventet en forlengelse på to måneder, og Saudi-Arabia hadde opprinnelig ønsket at volumene skulle holdes nede helt frem til utgangen av året. Helgens avtale førte følgelig til at Brentprisen på mandag svekket seg med over 2,40 dollar fra fredagens toppnotering.

Den samme dagen meldte Saudi Aramco at etterspørselen raskt henter seg inn, etter det kraftige coronarelaterte fallet tidligere i år. Den statseide oljegiganten fortalte at eksportprisene for juli er hevet i samtlige geografiske områder. Rekylen sies å være ekstra sterk i Kina, som lenge har vært verdens største importør av råolje. Landet ble først rammet av coronaviruset, men de relaterte begrensningene er nå i ferd med å fjernes, og stadig færre smittes. Bare tre nye smittetilfeller ble meldt inn i løpet av tirsdagen.