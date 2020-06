Oslo Børs falt over 2 prosent - vinneren steg 43 prosent

Hovedindeksen ble svekket med 2,07 prosent til 839,09 poeng.

Det ble totalt handlet aksjer for drøyt 7,1 milliarder kroner.

Olje

Oljeprisen ble svekket utover mandagen, og fortsatte ned tirsdag. Det skjedde etter at prins Abdulaziz bin Salman, energiminister i Saudi-Arabia, fortalte at de ekstra frivillige kuttene på 1,2 millioner fat pr. dag, ikke vil videreføres i juli.

– De frivillige kuttene gjaldt bare for forrige måned, sa Salman.

Ved børsens stengetid kostet et fat brentolje 40,50 dollar pr. fat, mens WTI-oljen sto i 37,99 dollar pr. fat. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor endte 3,61 prosent i rødt til 150,65 kroner, mens Aker BP falt 3,94 prosent til 183,85 kroner.

Grønt

Dagens børsrakett ble Solstad Offshore som gikk opp 42,67 prosent til 0,77 kroner. Selskapet har mottatt godkjennelse fra utestående långivere for avtalen om restrukturering som ble inngått 8. mai.

Quantafuel steg sterke 15,63 prosent til 259 kroner, mens kriserammede Kongsberg Automotive endte opp 13,57 prosent til 0,79 kroner.

Aker BP og Kværner er enig om levering av plattformdekket og stålunderstellet til den normalt ubemannede brønnhodeplattformen på Hod-feltet. Kværner klatret 4,75 prosent til 7,50 kroner.

Av de mest omsatte aksjene var de fleste i rødt, men Nel klatret opp til å bli et lyspunkt med en oppgang på 0,48 prosent til 17,82 kroner.

Rødt

Borr Drilling steg elleville 115,92 prosent til 17,98 kroner i går. Tirsdag falt aksjen 6,51 prosent til 14,94 kroner på tung omsetning. SEB-analytiker Kim André Uggedal peker på at betalingsutsettelser har gitt Tor Olav Trøims riggselskap likviditet på over 100 millioner dollar.

– Vi tror de brenner rundt 70 millioner dollar over en toårsperiode, før de møter en massiv vegg i andre kvartal 2022, med nesten 800 millioner dollar som forfaller. Da må de refinansiere. Det er å håpe at verden ser annerledes ut om to år og at de kan dytte den veggen videre ned i gaten, sier Uggedal til TDN Direkt.

Norwegian la frem årsrapport hvor det kom frem at selskapet antar at det vil trenge over 2 milliarder kroner i starten av neste år. Aksjen endte ned 0,96 prosent til 4,31 kroner.

Seadrill, som danset seg opp enorme 123,64 prosent til 7,40 kroner under riggfesten mandag, ble korrigert ned dagen derpå med et fall på 13,92 prosent til 6,37 kroner.