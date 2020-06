Teknologi ble dagens vinner på blandet Wall Street

Utviklingen kom i kjølvannet av at investorene venter spent på den amerikanske sentralbankens rentemøte onsdag. Hittil i coronakrisen har Federal Reserve og myndighetene i Amerika kommet med store, kraftige tiltakspakker som har hjulpet aksjemarkedene mye.

Det har blitt bekreftet nær 7,3 millioner smittetilfeller av coronaviruset, hvorav over to millioner er i USA. 411.607 har så langt smitet livet til viruset. Til sammenligning har Norge fått bekreftet 8.567 tilfeller, mens 239 har mistet livet.

Smittehastigheten har vært under én de siste tre dagene. Det indikerer at nye smittetilfeller kan falle fremover. 7. juni var vekstfaktoren på 0,88, noe som var det laveste siden mai.

Selv om smittehastigheten har vært på et høyt nivå over lenger tid, har børsene hentet inn fallet etter støtte fra myndighetene.

«Stimulansene skaper og opprettholder illusjonen om at alt er bra. De uvanlig høye eller lave makrotallene – og umuligheten av å forutsi dem i en krisesituasjon uten sidestykke – viser tydelig at markedet ikke har peiling på hvor lenge resesjonen vil vare og hvor sterk gjeninnhentingen vil bli», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank i en oppdatering tirsdag morgen.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 1,09 prosent til 27.272,3 og er med det ned 4,4 prosent i år.

Tre av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Apple var dagens vinner med en oppgang på 3,2 prosent.

Boeing var dagens taper etter en nedgang på 5,9 prosent. Fallet kom etter at luftfartsorganisasjonen IATA kom med nye estimater. Organisasjonen estimerer at coronakrisen vil resultere i et samlet underskudd på 84 milliarder dollar for luftfartsbransjen i 2020, meldte Reuters.

Også neste år ventes underskudd for bransjen, men da et noe lavere et. IATAs estimat er ytterligere 15,8 milliarder dollar i minus.

Kjente selskaper som Walt Disney og McDonald's falt henholdsvis 2,7 og 1,6 prosent.

Tung dag for reiseliv

S&P 500 endte ned 0,78 prosent til 3.207,2. Det vil si at indeksen har falt 0,7 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Advanced Micro Devices (AMD), som klatret 6,5 prosent.

På motsatt side var Aptiv øverst på taperlisten etter et fall på 13,3 prosent.

Reiseselskaper var også høyt inne på taperlisten tirsdag. Blant annet så falt cruiseselskapet Norwegian Cruise Line Holdings 10,1 prosent, mens flyselskapet American Airlines falt 8,7 prosent.

Nye kursmål sendte akjer opp

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,29 prosent til 9.953,8. Indeksen har dermed steget 10,9 prosent siden nyttår. I løpet av dagen var Nasdaq-indeksen over 10.000 for første gang.

Facebook steg 3,2 prosent, mens Apple stengte opp 3,2 prosent og Amazon steg 3,1 prosent.

Netflix var opp 3,5 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 0,3 prosent.

Oppgangen i Amazon og Netflix kom etter at kursmålene ble oppjustert. Analytiker i Bank of America Securities, Justin Post, oppjusterte kursmålet på Amazon-aksjen til 3.000 dollar, ifølge Marketwatch. Samtidig gjentok han kjøpsanbefalingen.

Analytiker i RBC Capital Markets, Mark Mahaney, gjentok sin «outperform»-anbefaling på Netflix, ifølge TheStreet. Samtidig har Mahaney et kursmål på 500 dollar.

Tesla falt 1,0 prosent og stengte på 940,7 dollar.

Dagens vinner ble Immuron etter en oppgang på enorme 852,3 prosent.

Høyest på taperlisten var Fossil Group, som stupte 37,9 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 5,8 prosent til 27,3.

Gullprisen var opp 0,9 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.720,2 dollar.

Nordsjøoljen var opp 0,4 prosent etter at Goldman Sachs oppjusterte estimatene.



3-måneders renten steg 1,8 basispunkter til 0,186 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 2,8 basispunkter til 0,200 prosent.

10-års renten falt 5,1 basispunkter til 0,831 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 5,9 basispunkter til 1,584 prosent.