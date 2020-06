Oslo Børs åpner opp onsdag morgen.

Etter 33 minutters handel står hovedindeksen i 846,74, opp 0,91 prosent, og det er hittil i dag omsatt aksjer for 912 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 1,38 prosent til 40,61 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,85 prosent til 38,22 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp skriver ifølge TDN Direkt i en rapport at fallet i Brent sannsynligvis passer inn i en «ta gevinst»-kategori etter en lengre prisoppgang. Han mener at det ikke er noe ny fundamental data som vil rettferdiggjøre et skifte i sentimentet.

«Men for at oljeprisene skal bevege seg høyere, må makrobakteppet falle på plass ettersom etterspørselen i USA fortsatt henger etter. (..) uten en retur av reiser mellom verdens tre største regioner - USA, EU og Kina - kan det ta tid for etterspørselen å hente seg inn», skriver han, ifølge nyhetsbyrået.

Analytiker i Phillip Futures, Avtar Sandu, påpeker ifølge TDN Direkt at markedets innhenting fra en historisk kollaps forblir skjør, og at de høyere prisene sannsynligvis kan oppmuntre produsenter til å øke oljeproduksjonen til tross for at pandemien fortsetter å undertrykke etterspørselen.

Equinor stiger 1,00 til 152,15 kroner, mens Aker BP er opp 0,95 prosent til 185,60 kroner.

Faller markant

De siste dagene har det vært mye fokus på flere riggaksjer. John Fredriksen-dominerte Seadrill steg hele 123,64 prosent mandag, før den korrigerte ned 13,92 prosent i går.

Onsdag morgen faller aksjen ytterligere 16,80 prosent til 5,30 kroner, og er dagens foreløpig største taper.

Borr Drilling svekkes i dag 10,41 prosent til 15,06 kroner på høyt volum. Også Borr doblet seg i verdi mandag, men falt 6,51 prosent i går.

Det Tor Olav Trøim-dominerte selskapet kunne fredag melde om en refinansiering. ABG Sundal Collier-analytiker Lukas Daul uttalte tirsdag at han tror short-inndekning forklarer mye av Borr-bevegelsene de siste dagene.

– Volumene i USA har vært 5-6 ganger mer enn det som er vanlig. Alle riggaksjene har vært massivt opp i USA de siste to dagene. De har vært kraftig shortet. Da får man den effekten. Oljeprisen bikket jo over 40 dollar og da var det kanskje naturlig at folk ble mer konstruktive på den sektoren her, sa han til TDN Direkt.

Awilco Drilling faller 8,36 prosent til 5,04 kroner, mens Shelf Drilling er opp 1,03 prosent til 4,90 kroner.

Sistnevnte gjorde tirsdag morgen et byks etter en melding om at Øystein Stray Spetalen hadde kjøpt 1,7 millioner aksjer i selskapet, og ble på det meste handlet for 7,24 kroner før den falt tilbake.

I rødt

Norwegian-aksjen faller onsdag morgen 5,28 prosent til 4,09 kroner.

Tirsdag varslet flyselskapet i sin årsrapport om at det vil bli behov for flere milliarder om ikke lenge. Selskapet har hittil et urealisert tap på 730 millioner kroner på hedging av drivstoff.