Flere riggaksjer straffes knallhardt på børsen

Onsdag ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs i 839,58 poeng, opp 0,06 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,7 milliarder kroner.

Oppdatert klokken 12.19: Hovedindeksen på Oslo Børs står nå i 835,91, ned 0,4 prosent.

Olje

Et fat Nordsjøolje omsettes for 40,30 dollar, ned 1,4 prosent. Markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp skriver ifølge TDN Direkt i en rapport at prisfallet sannsynligvis passer inn i en «ta gevinst»-kategori etter en lengre prisoppgang. Han mener at det ikke er nye fundamentale data som vil rettferdiggjøre et skifte i sentimentet.

Equinor faller 0,6 prosent til 149,75 kroner mens Aker BP faller 1,8 prosent til 180,60 kroner.

Seadrill og Borr Drilling

De siste dagene har det vært mye fokus på flere riggaksjer. Mandag hoppet John Fredriksen-dominerte Seadrill hele 123,6 prosent, før den korrigerte ned 13,9 prosent på tirsdag. Onsdag faller aksjen ytterligere 14,8 prosent til 5,43 kroner. Også Borr Drilling doblet seg i verdi mandag da aksjen klatret 115,9 prosent til 17,98 kroner. Onsdag faller aksjen 15,8 prosent til 14,15 kroner.

Det Tor Olav Trøim-dominerte selskapet kunne fredag melde om en refinansiering. ABG Sundal Collier-analytiker Lukas Daul uttalte tirsdag at han tror short-inndekning forklarer mye av Borr-bevegelsene de siste dagene.

– Volumene i USA har vært 5-6 ganger mer enn det som er vanlig. Alle riggaksjene har vært massivt opp i USA de siste to dagene. De har vært kraftig shortet. Da får man den effekten. Oljeprisen bikket jo over 40 dollar og da var det kanskje naturlig at folk ble mer konstruktive på den sektoren her, sa han til TDN Direkt.

Shelf Drilling

Tirsdag flagget Øystein Stray Spetalen et kjøp på 1,7 millioner aksjer i Shelf Drilling og økte aksjeposten sin til 6,9 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 5,07 prosent.

Spetalen plukket trolig opp noen av de 15 millioner aksjene som ble solgt av den australske kapitalforvalteren CPE Capital mandag til kurs 3,50 kroner - tett på det laveste noensinne.

Onsdag faller aksjen 10,9 prosent til 4,32 kroner.

Norwegian

Tirsdag varslet Norwegian i sin årsrapport at det vil bli behov for flere milliarder kroner om ikke lenge. Selskapet har hittil et urealisert tap på 730 millioner kroner på hedging av drivstoff.

Onsdag faller aksjen 6,7 prosent til 4,03 kroner.

Nel

Det er også verdt å merke seg at Nel har vært oppe i rekordhøye 19,01 kroner, noe som gir selskapet en markedsverdi på over 25 milliarder kroner.