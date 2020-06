Nasdaq, Tesla, Apple, Facebook og Microsoft i all-time high

Femten minutter etter at handelen tok til i New York teknologiindeksen Nasdaq den eneste av de tre ledende indeksene som er i grønt.

S&P 500 er ned 0,1 prosent til 3.204 poeng, mens Dow Jones snur ned 0,5 prosent til 27.141 poeng.

Nasdaq klatrer 0,8 prosent til 10.051 poeng, som er ny all-time high med solid margin og første gang den er over 10.000.

Fed-møte i fokus

Investorfokuset vil rettes mot Federal Reserves rentemøte klokken åtte i kveld, med påfølgende pressekonferanse med Jerome Powell klokken halv ni.

Den amerikanske sentralbanken ventes ikke å annonsere endringer denne gangen. Det betyr at renten holdes i intervallet 0-0,25 prosent, og at verdipapirkjøpsprogrammet fortsetter, ifølge TDN Direkt.

Norwegian Cruise Line er en av aksjene som faller mest i starten av handelen på Wall Street. Aksjen er ned 6 prosent til 22,65 dollar.

Aksjer som tidligere har fått oppmerksomhet etter kraftige kursoppganger som Hertz og Chesapeake faller med henholdsvis 18,7 og 11 prosent til 3,37 og 3,90 dollar.

Nye rekorder

Apple stiger 1,1 prosent til 347,75 dollar og ny all-time high, blant annet etter kursmålsoppgraderinger fra Deutsche Bank og Evercore. Deutsche Bank hever kursmålet til 350 dollar, fra tidligere 320 dollar, ifølge Reuters.

Tesla er opp 4,9 prosent til 986,65 dollar. Også det ny all-time high, etter at analysehuset Wedbush skrev i en rapport at de forventet at aksjen ville stige til over 1.000 dollar pr aksje, melder TDN Direkt.

I tillegg til Apple og Tesla steg Microsoft, Adobe, Amazon, Facebook, NVIDIA, Paypal, Novo Nordisk og Home Depot til ny all-time high.

Negative nøkkeltall

USAs konsumprisindeks falt med 0,1 prosent i mai, vesentlig mindre enn i mars og april, men det skremmer ikke investorene.

Det er imidlertid første gang noensinne at konsumprisindeksen faller tre måneder på rad i USA. Coronapandemien har dyttet landet inn i en økonomisk resesjon, og mindre etterspørsel har ført prisene nedover.