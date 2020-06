Onsdag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg beskjedne 0,07 prosent før den sluttet på 839,68 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten syv milliarder kroner.

Olje

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,33 dollar, ned 1,3 prosent. Markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp skriver ifølge TDN Direkt i en rapport at prisfallet sannsynligvis passer inn i en «ta gevinst»-kategori etter en lengre prisoppgang. Han mener det ikke er noen nye fundamentale data som vil rettferdiggjøre et skifte i sentimentet.

Equinor falt 1,0 prosent til 149,20 kroner mens Aker BP falt 1,2 prosent til 181,65 kroner.

Seadrill og Borr Drilling

De siste dagene har det vært mye fokus på flere riggaksjer. Mandag hoppet John Fredriksen-dominerte Seadrill hele 123,6 prosent, før den korrigerte ned 13,9 prosent på tirsdag. Onsdag falt aksjen ytterligere 17,4 prosent til 5,27 kroner. Også Borr Drilling doblet seg i verdi mandag da aksjen klatret 115,9 prosent til 17,98 kroner. Onsdag stupte aksjen 26,8 prosent til 12,30 kroner.

Det Tor Olav Trøim-dominerte selskapet kunne fredag melde om en refinansiering. ABG Sundal Collier-analytiker Lukas Daul uttalte tirsdag at han tror short-inndekning forklarer mye av Borr-bevegelsene de siste dagene.

Norwegian

Tirsdag varslet Norwegian i sin årsrapport om at det vil bli behov for flere milliarder kroner om ikke lenge. Selskapet har hittil et urealisert tap på 730 millioner kroner på hedging av drivstoff.

Onsdag ble det utstedt nye Norwegian-aksjer i forbindelse med konvertering fra gjeld til aksjer. Den nye aksjekapitalen er nå på 311,7 millioner kroner fordelt på 3,1 milliarder aksjer.

Aksjen falt 9,7 prosent til 3,90 kroner.

Nel

Nel slo til med en ny rekordnotering da aksjen klatret 9,4 prosent til 19,49 kroner. I løpet av onsdagen var aksjen oppe i rekordhøye 19,66 kroner. Onsdag ettermiddag meldte Nel at datterselskapet Nel Hydrogen har mottatt en ordre på rundt tre millioner dollar fra en europeisk kunde.

Aqua Bio Technology

Aqua Bio Technology har fått markedstillatelse fra indiske myndigheter for salg av hudpleieserien Moana. Totalt 19 produkter i serien er nå godkjent, og salget vil begynne så snart forholdene i India gjør det mulig.

Aksjen hoppet 43,1 prosent til 5,35 kroner.