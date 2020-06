Oslo Børs åpner rett ned

Oslo Børs faller i åpningen torsdag.

Etter 36 minutters handel står hovedindeksen i 825,08, ned 1,74 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,26 milliarder kroner.

Oljeprisen

Overraskende økning i lagertall og spådommer fra den amerikanske sentralbanken tynger oljemarkedet.

Brent-oljen er torsdag morgen ned 3,19 prosent til 40,40 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,84 prosent til 38,08 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,33 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

«Den nylige oppgangen i oljeprisen stoppet opp ettersom økte lagre viser at veien mot innhenting vil bli humpete», skriver ANZ i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

I uken som endte 5. juni steg de amerikanske råoljelagrene med 5,7 millioner fat til 538,1 millioner fat.

nsdag kveld besluttet USAs sentralbank, Federal Reserve, å holde renten uendret, og indikerte at den vil holdes på rekordlave nivåer gjennom 2022. De forventer nå at økonomien vil falle med 6,5 prosent i 2020, før den stiger 5,0 prosent i 2021 og 3,5 prosent i 2022.

– De kortsiktige traderne er tilbøyelige til å ta gevinst på ethvert hint om negative datapunkter, sier strateg Stephen Innes i Axicorp, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 2,14 prosent til 146,00 kroner, mens Aker BP er ned 2,56 prosent til 177,00 kroner.

De to oljeselskapene kunne i morges melde at de har inngått en prinsippavtale for de kommersielle betingelsene om utviklingen av lisensene Krafla, Fulla og Nord for Alvheim (NOAKA). Planen er levere plan for utvikling og drift (PUD) i 2022.

Nytt fall

Nedturen fortsetter for Norwegian, som torsdag morgen er ned 13,56 prosent til 3,37 kroner på høyt volum. Aksjen falt i går 9,7 prosent.

Tirsdag varslet Norwegian i sin årsrapport at det vil bli behov for flere milliarder kroner om ikke lenge , mens det onsdag ble utstedt nye Norwegian-aksjer i forbindelse med konvertering fra gjeld til aksjer.

Aksjen som topper omsetningslisten Merkur Market-noterte Kahoot!, som onsdag kveld hentet cirka 852 millioner kroner. Emisjonskursen var på 35,5 kroner.

Aksjen faller torsdag morgen 4,19 prosent til 35,45 kroner.

Også ellers er det nesten bare rødt blant de mest omsatte aksjene. Aker Solutions faller 11,17 prosent til 8,63 kroner, mens Borr Drilling er ned 7,56 prosent til 11,37 kroner.

Sistnevnte doblet seg i verdi mandag, men har i ettertid sett rødt. I går endte aksjen ned 26,8 prosent, og den er hittil i år ned drøyt 85 prosent.

Opptur

Nel fortsetter sin ferd oppover, og klatrer nye 1,21 prosent til 19,75 kroner. Aksjen har i løpet av morgenen på det meste vært omsatt for 20,28 kroner, noe som er ny rekordnotering.

Onsdag meldte datterselskapet Nel Hydrogen at de har mottatt en ordre på rundt tre millioner dollar fra en europeisk kunde.

Dagens hittil største vinner er Aqua Bio Technology, som klatrer 31,78 prosent til 7,05 kroner.

Selskapet fikk i går markedstillatelse fra indiske myndigheter for salg av hudpleieserien Moana, mens de i dag kunne melde at de har inngått et strategisk partnerskap med det canadiske selskapet DCP Dermoscience.

John Fredriksen-dominerte Seadrill snur nå opp og stiger 12,92 prosent til 5,95 kroner. Aksjen steg mandag voldsomme 123 prosent, etterfulgt av fall på henholdsvis 13,9 og 17,4 prosent tirsdag og onsdag.