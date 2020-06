Børsene faller over hele Asia

Frykten for en andre bølge av coronasmitte preger Asia-børsene fredag, i kjølvannet av den verste dagen på Wall Street siden mars.

Alle de tre nøkkelindeksene falt over fem prosent.

Svake makrotall fra Japan

I Tokyo faller Nikkei 1,15 prosent til 22.214,68, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake 1,5 prosent til 1.565,23.

Endelig tall for Japans industriproduksjon viser en nedgang på 9,8 prosent fra mars til april, mens den falt 15 prosent på årsbasis.

Foreløpige tall viste 9,1 og 14,4 prosent fall på hhv. måneds- og årsbasis.

– Trengte en pust i bakken

I Kina er large cap-indeksen CSI 300 og Shanghai Composite-indeksen begge ned rundt 0,4 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,2 prosent.

I Sør-Korea trekker Kospi-indeksen ned 2,4 prosent, tynget av blant andre Hyundai Motor. Sydney-børsen faller 2,0 prosent.

– Markedet trengte en pust i bakken. Vi er veldig trygge og komfortable med en korreksjon – den er på en måte nødvendig når vi ser fremover, sier senior investeringsrådgiver Adam Dawes til CNBC fredag.

– For det Australia og markedene i Asia er dette en veldig god korreksjon. Det begynner nå å gi oss noen gode muligheter til å plukke opp aksjer vi har gått glipp av tidligere, legger han til.

– Utvilsomt en faktor

Valutastrateg Ray Attrill i National Australia Bank skriver ifølge CNBC i et notat at gårsdagens nye infeksjonstall brakte det totale antallet amerikanske coronatilfeller til over to millioner.

«18 stater ser en økning, inklusive Arizona, Florida, Texas og deler av California. Og globalt er onsdagens 135.000 nye smittetilfeller det høyeste daglige antallet hittil», heter det i notatet.

«Enten de siste coronanyhetene vekker bekymring for nye runder med «lockdown» – med alt det innebærer for økonomisk aktivitet, eller (og kanskje mer realistisk – i det minste i USA) en lengre periode med forsiktig forbrukeratferd, er det utvilsomt en faktor bak det kraftige fallet i aksjer», fortsetter Attrill.

