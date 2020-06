Oslo Børs åpner rett ned

Etter å ha falt to prosent de første minuttene, henter Oslo Børs seg inn. 41 minutter ut i dagens handel er hovedindeksen ned 0,6 prosent til 808,55.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1,25 milliarder kroner.

Coronafrykten lever

Frykten for en andre bølge av coronasmitte i USA fikk investorene til å skjelve i USA i går, og alle de tre nøkkelindeksene på Wall Street falt over fem prosent.

Futureshandelen peker mot en liten innhenting fra start i New York, mens de toneangivende Europa-børsene er ned igjen etter å ha vært i pluss. Tyske DAX faller 0,4 prosent.

Valutastrateg Ray Attrill i National Australia Bank skriver ifølge CNBC i et notat at gårsdagens nye infeksjonstall brakte det totale antallet amerikanske coronatilfeller til over to millioner.

«18 stater ser en økning, inklusive Arizona, Florida, Texas og deler av California. Og globalt er onsdagens 135.000 nye smittetilfeller det høyeste daglige antallet hittil», heter det i notatet.

Oljeprisene videre ned

Oljeprisene fortsetter nedturen.

Brent-oljen faller fredag morgen 3,4 prosent til 37,25 dollar fatet, som er ned fra rundt 39,30 dollar ved stengetid i går. WTI-oljen faller 3,7 prosent til 35 dollar fatet.

Både Brent- og WTI-oljen ligger an til å ende ned denne uken, noe som ikke har skjedd på syv uker.

Axicorp-analytiker Stephen Innes karakteriserer ifølge TDN Direkt oljemarkedet som «totalt forsvarsløst» mot et oppsving i antall coronatilfeller i verdens største forbrukerøkonomi.

«Blir et bredt andre utbrudd bekreftet, vil det uten tvil true med å bringe amerikansk økonomi og de globale markedene tilbake i knestående», sier analytikeren ifølge Platts.

Oljetunge aksjer i rødt

Equinor trekker ned 0,9 prosent til 142,25 kroner, DNO 3,0 prosent til 6,22 kroner, mens Aker BP faller 0,6 prosent til 173,25 kroner.

Sistnevnte faller, til tross for at Berenberg ifølge TDN Direkt har oppjustert kursmålet fra 215 til 225 kroner.

Riggduoen Northern Drilling og Borr Drilling trekker ned hhv. 11,5 prosent til 6,55 kroner og 10,1 prosent til 10,25 kroner.

Utslagene blant de mest omsatte er relativt beskjedne.

Nel faller 0,8 prosent til 19,31 kroner på høyest volum så langt. DNB er ned én prosent til 133 kroner.

Norwegian letter litt

Et lyspunkt er Norwegian, som letter 7,9 prosent til 3,22 kroner på fjerde høyeste volum. Aksjen henter seg dermed litt inn igjen etter gårsdagens krakk.

Tirsdag denne uken varslet Norwegian i sin årsrapport om at det vil bli behov for å hente flere milliarder kroner i 2021. Selskapet har hittil 730 millioner kroner i urealisert tap på hedging av drivstoff.

Onsdag ble det utstedt nye Norwegian-aksjer i forbindelse med konvertering fra gjeld til aksjer, mens torsdag bød på et lite lyspunkt med at regjeringen har bestemt seg for å la flyselskapene fylle opp også midtsetene fremover.

Bank suser til topps

Vinnerlisten toppes av BRAbank, som spretter opp 44,3 prosent til 43 øre etter å ha varslet fusjon med Easybank.

Nærmest følger nevnte Norwegian, foran Oceanteam på pluss 8,0 prosent til 3,24 kroner.

Scana legger på seg 7,2 prosent til 89,5 øre, mens Havila Shipping stiger 5,8 prosent til 2,54 kroner.

Øverst på taperlisten finner vi Merkur Market-noterte Lavo.tv, som har inngått en ny avtale med omstridte Alpha Blue Ocean. Aksjen faller 30 prosent til 8,5 øre.