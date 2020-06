Snudde forsiktig opp

Det så dårlig ut fredag morgen. Etter det kraftige børsfallet i USA torsdag kveld, som forplantet seg til Asia, og med et fortsatt fall i oljeprisen ned til 37 dollar fatet, var det duket for både børsfall og kronesvekkelse.

Utpå formiddagen snudde imidlertid pilene. Et klart børsfall ble til en moderat oppgang. Oljeprisen bikket 38 dollar fatet og fortsatte å stige. Dermed tok kronen igjen litt av det som gikk tapt torsdag.

Også internasjonalt bedret risikobildet seg, og dermed var dollaren ned igjen mot de fleste andre store valutaer. De eneste store valutaene som svekket seg mer, var sveitsiske franc og yen, de andre trygge havnene.

For en uke siden sjokkerte amerikanske sysselsettingstall positivt, men Fed viste tydelig denne uken at sentralbanken ikke tror på fortsatt rask bedring i arbeidsmarkedet. Nå viser Bloombergs rundspørring at analytikerne er blitt noe mer optimistiske enn før sysselsettingstallene for mai. For andre kvartal venter de en ledighet på 13,4 prosent, for fjerde kvartal er estimatet 9,5 prosent, ned 0,8 prosentpoeng og ved utgangen av 2021 venter de en ledighet på 7,0 prosent, bare 0,4 prosentpoeng ned fra før. Dermed er analytikerne enda mindre optimistiske enn Fed.