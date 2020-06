Oppgang på Oslo Børs - tre aksjer pekte seg positivt ut

Det bølget litt i aksjemarkedet fredag etter tunge fall torsdag. Oslo Børs åpnet ned nesten 2 prosent, før den snudde i takt med oljeprisen og var på det høyeste opp 1,33 prosent.

Til slutt endte hovedindeksen opp 0,81 prosent til 820,32 poeng.

Det ble omsatt aksjer for 5,6 milliarder kroner.

Olje

Da Oslo Børs tok helg kostet et fat brentolje 38,78 dollar pr. fat, opp 1,36 prosent for dagen. WTI-oljen var opp 0,62 prosent til 36,34 dollar fatet.

Ved stengetid i går hadde brentoljen rast nesten 6 prosent til 39,30 dollar fatet, til sammenligning.

Flere investorer frykter at en ny smittebølge av coronavirus vil tynge etterspørselen etter olje. Det fikk oljeprisen til å kollapse tidligere i våres.

Equinor gikk opp 0,38 prosent til 144,05 kroner, mens Aker BP ble løftet med 1,43 prosent til 176,85 kroner.

Vinnere

Easybank og BRAbank har vedtatt en felles fusjonsplan. Easybank blir den overlevende enheten, og bankens toppsjef Oddbjørn Berentsen vil fortsette som sjef for den sammenslåtte banken som får navnet BRAbank og noteres på Merkur Market. BRAbank-aksjen bykset opp 26,85 prosent til 0,38 kroner.

Det har vært store utslag i Borr Drilling-aksjen denne uken. Mandag doblet den seg, før det gikk krakk i aksjen onsdag. Fredag steg aksjen 15,79 prosent til 13,20 kroner.

NattoPharma meldte fredag at det venter en omsetning på 100-110 millioner kroner for første halvår, en vekst på 70 prosent sammenlignet med fjoråret. Kappa Bioscience opplyste i dag at de har forlenget tilbudsperioden for sitt «førstemann til mølla»-bud på 11 prosent av aksjene i selskapet. Aksjen la på seg 21,37 prosent til 15,90 kroner.

Regjeringen bekreftet at treningssentre får åpne fra mandag av. SATS gikk opp 4,62 prosent til 20,40 kroner.

Tapere

Lavo.TV har sikret seg ny finansiering på totalt 12,5 millioner kroner i konvertible lån torsdag. Aksjen ramlet 17,86 prosent til 0,99 kroner fredag.

Solstad Offshore meldte torsdag om mer arbeid, men sliter likevel på børs fredag. Aksjen ble svekket med 8,03 prosent til 0,63 kroner.

Av tungvektere gikk Mowi ned 0,66 prosent til 187,55 kroner.