Hentet inn mye av tapene – men fortsatt blant de verste ukene i 2020

Wall Street revansjerte gårsdagens store nedtur. Likevel er indeksene i ferd med å få sitt største ukentlige fall på tre måneder.

Til tross for at industriindeksen Dow Jones (30 blant noen av USAs største selskaper) hentet seg inn over 200 poeng i dag, har alle de tre toneangivende indeksene måttet avslutte uken med store tap.

Dow Jones og S&P 500 stengte nesten 6 prosent ned denne uken, mens Nasdaq har tapt nesten 3 prosent siden mandag.

Oppblussing av smitte

Aksjemarkedet fikk seg et kraftig slag i går etter investorer fryktet et gjenåpningen av økonomien var i fare for å bli forsinket ettersom det har vært en oppblussing av smittetilfeller i USA.

Smittetilfellene i verdens største økonomi har økt med 4 prosent de siste to ukene, mens dødstallene har falt med nesten 20 prosent, viser data fra The New York Times. Det er storstatene Texas og Florida som har hatt den største absolutte økningen i smittetilfeller, noe som har skapt frykt om at USA har lettet på restriksjonene for tidlig og for fort, opplyses det.

Tror ikke rallyet er over helt ennå

«Det har vært store vinnere i aksjemarkedet siden krakket i mars. Likevel venter jeg at det kommer mer smerte fremover, ettersom markedet vil klarere denne overdrevne spekulasjonen vi har sett siste tiden» sier en strateg fra Morgan Stanley til CNBC. Han tror imidlertid neppe at aksjerallyet er over helt ennå.



«Gitt at vi har hatt et så voldsomt rally de siste tre månedene ville det sjokkert meg om en liten korreksjon ville satt alt ut av spill» sier han om ukens korreksjon.

Dow Jones steg 1,90 prosent til 25.605,5.

26 av de 30 aksjene steg.

Dow Jones åpnet dagen med en massiv rekyl etter gårsdagens historiske fall, men roet seg noe ned i løpet av dagen og endte med å hente inn 477 poeng. Tidligere på dagen hadde industriindeksen imidlertid hentet over 1.000 poeng fra gårsdagens fall.

Vinneren ble flygiganten Boeing fra Chicago, Illinois, som spiste over 11 prosent av gårsdagens fall. Aksjen skilte seg veldig godt ut, og steg mer enn dobbelt så mye som aksjen som steg nest mest på listen. I går falt imidlertid flyprodusenten over 16 prosent etter å ha blitt betraktet som et populært veddemål på en vellykket gjenåpning av økonomien.

Begge storbankene, JP Morgan Chase og Goldman Sachs, var også høyt oppe på listen i dag. Førstnevnte steg 0,91 prosent, mens Goldman Sachs imponerte med nesten 3,92 prosent vekst og ble indeksens fjerde beste aksje.

Oljeaksjene, Chevron og Exxon Mobil, steg i takt med oljeprisen og endte opp 3,37 og 2,08 prosent.

Taperen ble Wallmart som endte dagen 2,25 prosent i minus.

Nasdaq Composite steg 1,01 prosent til 9.588,8.

Til tross for gårsdagens kraftige fall er indeksen opp rundt 44 prosent fra bunnen i mars. Selskaper som Amazon har klart seg godt til tross for coronakrisen.

Denne solide aksjen måtte imidlertid nøye seg med et fall på 0,39 prosent i dag, mens Facebook endte opp 1,85 prosent.

Netflix falt 2,14 prosent, mens Alphabet (Google) steg 0,79 prosent.

Tesla skilte seg ut blant teknologigigantene og falt videre 3,86 prosent etter å ha mistet omtrent 5 prosent av markedsverdien sin i går.

S&P 500 steg 1,31 prosent til 3.041,3.

Mens taperlisten ble dominert av reiselivsaksjer i går, fikk de fleste av disse en kraftig revansj med dagens rekyl.

Flyselskapet United Airlines gikk av som dagens vinner og hentet inn over 17 prosent av gårsdagens tap. Også American Airlines korrigerte prisen mye opp, og endte dagen nesten 16 prosent i pluss.

Cruisegigantene Norwegian Cruise Line og Royal Carribean steg 18,84 og 12,29 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt tilbake 12 prosent etter gårsdagens vanvittige rykk

Dagens rekyleffekt sendte også VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, ned 3 prosent etter at den steg til himmels etter gårsdagens fall i aksjemarkedet. Gårsdagens korreksjon sendte nemlig fryktindeksen nesten 50 prosent opp, til blant det høyeste nivået på seks uker.

Oljeprisen endte med tap for første gang på seks uker, ettersom markedet er bekymret for at en ny smittebølge skal svekke etterspørselssiden i markedet. Ved børsslutt endte Brent-oljen opp 0,88 prosent på 38,89 dollar per fat, mens WTI-kontrakten endte opp 0,22 prosent til 36,42 dollar per fat.

Renten på 10-åringen steg 5,4 basispunkter til 0,7 prosent.

Som kjent pleier gullprisen å øke når det er frykt i markedet. Med dagens rekyl falt denne imidlertid 0,13 prosent tilbake til 1737,60 per unse.