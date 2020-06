Gjestekommentator Robert Næss: Investér i yngre ledere

Gjestekommentator av Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.

Selskapene med de yngste toppsjefene har i de siste årene gitt tre ganger så høy avkastning som selskapene med de eldre lederne. De fleste toppsjefene er menn i midten av 50 årene. I USA er medianalderen 58 år og 94 prosent av dem er menn. I Norge er lederne litt yngre med en medianalder på 55 år. Topplederne er blitt gradvis eldre de siste syv årene.

Men det er ikke bare i næringslivet at lederne blir eldre. I presidentvalget i USA kan amerikanerne velge mellom en mann på 74 eller en mann på 78 år.

Hvem er de beste lederne? Er det de yngre og ivrige som er best eller lønner det seg med erfaring? Sjefen i Facebook, Mark Zuckerberg, er fortsatt bare 36 år. På den annen side er Warren Buffett med sine snart 90 år fortsatt regnet som en av verdens beste investorer.

For å få et noe mer objektivt svar har jeg regnet på de 500 største selskapene i USA i de siste syv årene. Er det noen sammenheng mellom alder og aksjeavkastning? Det er kun én av tolv ledere som er under femti år, så det er vanskelig å finne en gruppe med virkelig unge ledere. Mer enn én av ti ledere er over 65 år, og det er faktisk et rikt antall ledere over 70 år. I beregningen min delte jeg opp selskapene etter sjefens alder ved inngangen til hvert år, og deretter la jeg inn avkastning for året.

Beregningen ga klare resultater. I den yngste gruppen, for de som er under 50 år, ble aksjeavkastningen 12,6 prosent i året. For den eldste gruppen, de som hadde passert 70 år ved inngangen til året, ble avkastningen på beskjedne 3,9 prosent. Kanskje Warren Buffett er et eksempel på det? Selv om han fortsatt er en av de mest suksessfulle investorene i verden, har han ikke klart å holde følge med det amerikanske aksjemarkedet i de siste 18 årene.

Kan det skyldes sektorsammensetning? Er det typisk yngre ledere innen teknologi som forklarer forskjellen? Avkastningen og alderen innenfor hver sektor viser at i åtte av ti sektorer leverte de eldste svakest avkastning, og innen syv av sektorene var det best avkastning i den yngste gruppen. Selv om vi ser for oss at toppsjefene i teknologibedriftene er unge, er gjennomsnittsalderen 57 år. Kommunikasjonssektoren har de yngste lederne med 55 år, mens banksjefene er eldst med et gjennomsnitt på 61 år.

I Norge har vi en del ledere under 45 år. Hvis du hadde investert i disse selskapene, hadde du fått klart bedre avkastning enn markedet. De eldste skiller seg ikke ut, men gruppen mellom 50 og 54 år har levert solid avkastning. Den yngste lederen blant selskapene ved Oslo Børs er Richard Brown, som er 35 år, og leder spillselskapet Gaming Innovation. Gunnar Witzøe, som leder Salmar, er den eldste med sine 67 år. Medianalderen i Norge har økt med tre år siden 2013.

Topplederne i de børsnoterte selskapene blir gradvis eldre. Det er ikke nødvendigvis en god utvikling. Børsavkastningen i selskapene viser nemlig at de yngre lederne klarer seg bedre enn de eldre. For en investor kan det være lønnsomt å investere i selskapene med yngre toppledere.