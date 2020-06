Børsfall i Asia

I Japan faller Nikkei 1,28 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,69 prosent.

Shanghai Composite svekkes 0,01 prosent, og CSI 300 går tilbake 0,05 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,62 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,66 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,64 prosent, og Straits Times i Singapore faller 1,47 prosent.

Corona

Investorene vurderer ifølge CNBC nå effekten av nye økninger i coronaspredningen.

I Kina ble det i Beijing funnet en klynge av virussmittede, mens det i de amerikanske delstatene Texas og North Carolina ble meldt om rekordmange virusrelaterte sykehusinnleggelser lørdag.

Valutastrateg i Nationa Australian Bank, Rodrigo Catril, påpeker i en rapport at helgens nyheter har gjort lite for å lette på bekymringene rundt risikoen for en ny runde med virussmitte.

«Når økonomiene gjenåpner er det forventet en økning i smitteraten, spørsmålet er om tiltakene for å oppdage smitten vil være effektive nok til at man slipper å måtte stenge ned hele økonomier igjen», skriver han.

Uavhengig analytiker Fraser Howie sier til CNBC at en full nedstenging, slik man så i vår, er usannsynlig.

– Jeg tror det vil bli mye mer tilpasset. Selv kineserne har innsett at det å låse inne hundrevis av millioner, om ikke milliarder, av friske mennesker og krasje økonomien, forårsaker mange langsiktige problemer man ikke kan løse bare ved å åpne opp igjen på et tidspunkt i fremtiden, sier han til CNBC.