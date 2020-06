Børsfall i Europa

Europeiske aksjebørser falt kraftig på mandag ettersom det i helgen dukket opp flere tegn på at USA nå møter en ny smittebølge. Børsdagen ble styrt av amerikanske futures, som var ned rundt 2 prosent.

Ifølge CNBC øker antallet smittetilfeller i Alabama, California, Florida og North Carolina, mens sykehusene i Texas og North Carolina rapporterer om rekordmange virusrelaterte innleggelser.

Frankfurt- og Paris-børsen falt rundt 1,4 prosent, mens London-børsen var ned rundt 1,0 prosent. Børsfallet var større tidligere på dagen.

Det danske forsikringsselskapet Tryg ble dagens taper i den brede, paneuropeiske indeksen EuroStoxx 600. Aksjekursen var mandag ettermiddag ned rundt 8 prosent.

Norske Mowi var også blant de største taperne i indeksen, med en nedgang på rundt 5 prosent. Årsaken var nyheten om at flere store supermarkeder i Beijing har tatt laks bort fra hyllene etter at coronaviruset ble funnet på et skjærebrett for importert laks.