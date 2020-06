Børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 4,09 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 3,49 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,87 prosent, mens CSI 300 er opp 0,89 prosent. Hang Seng i Hong Kong styrkes 2,95 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 4,29 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 4,16 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 2,52 prosent.

Sentralbankene

Den japanske sentralbanken besluttet tirsdag å holde renten uendret på -0,10 prosent. Det var på forhånd også ventet.

Sentralbanken meldte også at de vil holde fast ved sine pengepolitiske tiltak, og forventer at «økonomien enn så lenge trolig vil forbli i en alvorlig situasjon grunnet påvirkningen av coronaviruset i inn- og utland, selv om det forventes at den økonomiske aktiviteten gradvis gjenopptas», ifølkge CNBC.

Den japanske sentralbanken påpekte i tillegg at de foreløpig vil overvåke situasjonen nøye, men ikke nøle med å sette inn ytterligere tiltak om nødvendig.

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, meldte mandag at de vil begynne å kjøpe obligasjoner i individuelle selskaper for å lage en bred og diversifisert portefølje.

Nyheten snudde de amerikanske børsene i pluss.