Oslo Børs åpner rett opp tirsdag morgen.

Etter 32 minutters handel står hovedindeksen i 818,12, opp 1,90 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,32 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,08 prosent til 39,76 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,13 prosent til 37,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 38,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprise steg mandag kveld, blant annet som følge av Federal Reserves melding om at at de vil begynne å kjøpe obligasjoner i individuelle selskaper for å lage en bred og diversifisert portefølje. Nyheten snudde de amerikanske børsene i pluss.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, meldte mandag at skiferoljeproduksjonen i landet vil falle med 93.000 fat pr dag til 7,632 millioner fat pr. dag i juli.

– En full innhenting til nivåene før mars vil trenge disiplin på tilbudssiden, økt etterspørsel og tid til å bygge ned amerikanske lagre og ledig kapasitet, sier strateg Stephen Innes i Axicorp, ifølge TDN Direkt.

Oljemarkedet ble ifølge nyhetsbyrået også støttet av rapporter om at Irak holder seg til Opec-avtalen og signaliserer en kraftig reduksjon i oljeeksporten i juni.

Equinor er opp 1,76 prosent til 144,15 kroner, mens Aker BP klatrer 5,51 prosent til 181,85 kroner. DNO stiger 5,13 prosent til 6,43 kroner.

Rett opp

XXL stiger tirsdag morgen 13,07 prosent til 18,94 kroner, og har på det meste i dag vært omsatt for 20,10 kroner. De siste tre månedene er aksjen opp nesten 200 prosent.

Sportskjeden meldte i morges at våren og sommersesongen for det nordiske sport- og fritidsmarkedet har vært sterk som følge av coronasituasjonen. Nå spår de en omsetningsvekst i andre kvartal på 25-30 prosent.

Hydrogenaksjen Nel har steget solid hittil i år, og klatrer tirsdag morgen 5,59 prosent til 20,24 kroner.

Mandag hentet selskapet 1,3 milliarder kroner gjennom utstedelse av 70,5 millioner nye aksjer til en kurs på 18,45 kroner. I tillegg til emisjonen har styret vedtatt å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil 200 millioner kroner.

Også Norwegian styrkes på børsen. Flyaksjen er nå opp 7,43 prosent til 2,92 kroner.

Ellers blant tungvekterne styrkes DNB 2,54 prosent til 133,30 kroner, Norsk Hydro er opp 4,72 prosent til 27,07 kroner, og Storebrand klatrer 4,27 prosent til 51,80 kroner.

I rødt

Taperlisten er relativt kort tirsdag morgen, og den eneste blant de mest omsatte som faller er Bakkafrost, som er ned 1,18 prosent til 584,00 kroner.

Mandag falt sjømatindeksen på Oslo Børs 4,17 prosent, etter at flere supermarkeder i Kina har fjernet laks fra butikkhyllene etter coronafunn. Det sendte en rekke lakseaksjer ned.

Tirsdag henter de fleste seg noe inn igjen. Mowi er opp 0,23 prosent til 177,50 kroner, Grieg Seafood klatrer 2,25 prosent til 97,65 kroner og SalMar stiger 1,15 prosent til 440,00 kroner.