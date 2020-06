Oppgang på Børsen - vinneraksjen stiger over 20 prosent

Hovedindeksen er ved 12.30-tiden opp 2,18 prosent til 820,44 poeng. Det er et lite hakk svakere enn de fleste andre europeiske børser denne tirsdagen. I Frankfurt er oppgangen på 3,19 prosent, mens Stockholm-børsen er opp 2,55 prosent.

Det er foreløpig blitt omsatt aksjer for 2,9 milliarder kroner drøyt.

Olje

Tirsdag koster et fat brentolje 40,40 dollar, opp 1,40 prosent for dagen. WTI-oljen stiger 1,65 prosent til 37,86 dollar.

Oljeprisen steg mandag kveld, blant annet som følge av Federal Reserves melding om at at de vil begynne å kjøpe obligasjoner i individuelle selskaper for å lage en bred og diversifisert portefølje. Nyheten snudde de amerikanske børsene i pluss.

– En full innhenting til nivåene før mars vil trenge disiplin på tilbudssiden, økt etterspørsel og tid til å bygge ned amerikanske lagre og ledig kapasitet, sier strateg Stephen Innes i Axicorp, ifølge TDN Direkt.

Oljemarkedet ble ifølge nyhetsbyrået også støttet av rapporter om at Irak holder seg til Opec-avtalen og signaliserer en kraftig reduksjon i oljeeksporten i juni.

Equinor er opp 2,22 prosent til 144,80 kroner, mens Aker BP stiger 5,25 prosent til 181,40 kroner. DNO er 6,93 prosent i grønt til 344,80 kroner.

Vinnere

Nel stiger 3,95 prosent til 19,88 kroner på tung omsetning. Mandag hentet selskapet 1,3 milliarder kroner gjennom utstedelse av 70,5 millioner nye aksjer til en kurs på 18,45 kroner. I tillegg til emisjonen har styret vedtatt å gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil 200 millioner kroner.

XXL spår en vekst i omsetningen på 25-30 prosent. Aksjen ruser opp 14,03 prosent til 19,10 kroner.

Borr Drilling-aksjen stiger 21,94 prosent til 14,45 kroner. Aksjen har lagt på seg 139,77 prosent den seneste måneden, men er fortsatt ned 80,97 prosent etter nyttår. BW Energy terminerte i april kontrakten for Borr Drillings jackup-rigg «Borr Norve» tre måneder tidligere før tiden. Ifølge bransjekilder skal BW Energy nå være i ferd med å leie riggen inn igjen.

I rødt

Kongsberg Automotive faller 30,14 prosent til 0,48 kroner. Selskapet kom i går med melding om aksjeutstedelse. Arne Fredly og Øystein Stray Spetalen var blant dem som lastet opp i selskapet.

Bakkafrost er blant aksjene under stor omsetning som faller, ned 1,86 prosent til 580 kroner. Lerøy Seafood er ned 1,09 prosent til 182,20 kroner. Det nye coronautbruddet i Beijing har fått følger for import av mat, inkludert fersk, hel laks fra Norge. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). har innkalt til møte.