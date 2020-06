Kongsberg Automotive raser videre på Oslo Børs

Onsdag formiddag står hovedindeksen på Oslo Børs i 821,62 poeng, ned 0,3 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,5 milliarder kroner.

Olje

Et fat Nordsjøolje omsettes for 40,90 dollar, opp 0,5 prosent. Tirsdag ettermiddag falt oljeprisen brått etter rapporter om økt smitte i Kina. Markedsstrateg Stephen Innes i Axicorp tror det ikke er til å unngå at det vil komme flere smitteutbrudd.

– Det kan ta tid for oljemarkedet å bli mindre sensitivt, gitt den tidlige innhentingens skjørhet, sier Innens ifølge Reuters.

Equinor faller 1,7 prosent til 144,70 kroner mens Aker BP faller 1,6 prosent til 181,30 kroner.

Norwegian

Norwegian gjenåpner nå 76 ruter fra 1. juli. Disse omfatter både ruter innenriks og til andre land i Europa. Flyselskapet har fra før av åtte fly i drift på ruter i Norge, og ytterligere 12 fly settes nå i drift.

Mer enn 300 piloter og 600 kabinansatte fra norske baser vil ifølge meldingen bemanne de 20 flyene, noe som innebærer at om lag 200 piloter og 400 kabinansatte kommer tilbake fra permittering.

Aksjen stiger 12 prosent til 3,37 kroner.

Kongsberg Automotive

Tirsdag falt Kongsberg Automotive 28,6 prosent og onsdag faller aksjen ytterligere ti prosent til 0,45 kroner. Selskapet annonserte tirsdag at kapitalutvidelsen er utført.

De nye aksjene vil bli listet i to omganger, hvorav 89 millioner aksjer vil komme med en gang, mens syv milliarder aksjer ventes å komme i juli. Inntil videre noteres de på Merkur Market hvor de nå omsettes for 0,18 kroner.

Mandag ble det kjent at både Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly sikret seg 740 millioner aksjer hver i emisjonen.

Norske Skog

Norske Skog planlegger å konvertere to avispapirmaskiner til produksjon av bølgepapp basert på returpapir, i tråd med selskapets strategi om å bevege seg inn i markeder med høye marginer og vekst.

Aksjen klatrer 4,2 prosent til 35,80 kroner.

Element

Dagens hittil største vinner er Element som stiger 25,4 prosent til 9,14 kroner. Tirsdag meldte ledelsen at de har startet en strategisk gjennomgang av selskapet. Element skal være i pågående diskusjoner med flere interesserte parter om en transaksjon i selskapet.