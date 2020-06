Wall Street opp fra start

Ett minutt etter at handelen er i gang i New York er samtlige indekser i grønt.

S&P 500 er opp 0,3 prosent til 3.135 poeng, Nasdaq fortsetter opp 0,5 prosent til 9.997 poeng og Dow Jones klatrer 0,25 prosent til 26.368 poeng.

Børsen fortsetter dermed opp etter å ha steget markant i går på oppfatning om at det verste er over for amerikanske økonomi.

Gårsdagen var preget av Fed-sjef Jerome Powells utsagn om at ytterligere økonomisk stimuli muligens trengs for å få markedene opp og gå igjen. Aksjene skjøt i været etter uttalelsen.

– Det er vanskelig å holde et godt støttet aksjemarked nede, sier sjefsstrateg i Leuthold Group, Jim Paulsen, til CNBC.

Investorene retter fokuset mot coronavirusets utvikling i Kina og USA. De fleste statene i USA er tilbake i aktivitet og tegn til økonomisk innhenting og fremdrift hva gjelder en vaksine mot covid-19 stjeler fortsatt mye av oppmerksomheten i markedet, melder TDN Direkt.

Mest omsatte

Boeing topper listen kort tid ut i handelen. Flyselskapet er ned 2,1 prosent til 193,68 dollar.

Norwegian Cruise Lines faller 10 prosent til 18,87 dollar etter at selskapet kom med en oppdatering tirsdag om at cruiseskipene vil ikke være på sjøen igjen før tidligst oktober.

Carnival Corp er ned 5,3 prosent til 19,32 dollar. Alibaba Group klatrer 0,9 prosent til 224,40 dollar.