Oslo Børs åpner i rødt

Oslo Børs åpner ned torsdag.

Etter 28 minutters handel står hovedindeksen i 813,63, ned 0,71 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 523 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,27 prosent til 40,49 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,38 prosent til 37,74 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,46 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

De amerikanske råoljelagrene i USA vokste ifølge EIA med 1,2 millioner fat i forrige uke, mens det på forhånd var ventet et lagertrekk på 0,2 millioner fat.

«Vi opprettholder synet om at vi, mens vi samtidig forventer at prisene vil fortsette å stige gjennom året, olje vil oppleve et bearish press på kort sikt samtidig som vi nærmer oss utgangen av andre kvartal», skriver OCBC-analytikere i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Fremover kan fokuset ifølge nyhetsbyrået rette seg mot dagens møte i overholdelseskomiteen i Opec+ (JMMC). Delegater sier at møtet sannsynligvis vil fokusere på å vurdere etterlevelse (compliance) av produksjonskuttkvotene i mai, og å beregne volumer over-produserende land må kompensere for med ytterligere kutt denne sommeren.

Equinor faller 0,98 prosent til 141,85 kroner, mens Aker BP er ned 1,12 prosent til 176,50 kroner.

I rødt

Kongsberg Automotive faller videre, og er nå ned 7,63 prosent til 0,33 kroner. Tirsdag falt aksjen 28,6 prosent, og onsdag stupte den ytterligere 27,9 prosent.

Selskapet annonserte tirsdag at kapitalutvidelsen er utført, og at de nye aksjene vil bli listet i to omganger. De siste syv milliarder aksjer ventes å komme i juli, og er inntil videre notert på Merkur Market. Disse stiger nå 5,81 prosent til 0,16 kroner.

Element steg onsdag, etter at de tirsdag ettermiddag meldte om en strategisk gjennomgang av selskapet. De skal nå være i pågående diskusjoner med flere interesserte parter om en transaksjon i selskapet.

Nå snur imidlertid aksjen ned 13,54 prosent til 7,98 kroner, men er fortsatt opp knappe 35 prosent den siste uken.

En halvtime etter børsåpning torsdag meldes det også at Øystein Stray Spetalen har kjøpt seg ytterligere opp i Element.

Norwegian, som i går la på seg 6,3 prosent, faller nok en gang tilbake torsdag morgen. Aksjen er nå ned 5,88 prosent til 3,01 kroner.

Etter neste full nedstengning, meldte flyselskapet onsdag at de fra og med 1. juli setter ytterligere 12 fly i drift og gjenåpner 76 ruter.

Blant de mest omsatte aksjene faller også Merkur Market-noterte Lifecare kraftig torsdag. Aksjen er nå ned 15,58 prosent til 6,50 kroner.

Dagens mest omsatte aksje er Avance Gas , som faller 4,08 prosent til 17,88 kroner. Det ble i morges kjent at Sungas Holding har solgt hele sin aksjepost i selskapet til en kurs på 17,50 kroner.