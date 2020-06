Festen fortsetter i høyrentemarkedet

Bank of Americas indeks for rentepåslaget på amerikansk høyrentegjeld skjøt i forrige uke opp med nesten et prosentpoeng, til 6,4 prosentpoeng. Siden har nedtrenden som begynte sent i mars imidlertid fortsatt, og nå er nivået rundt 5,8 prosentpoeng. En tilsvarende indeks for eurodenominerte kredittobligasjoner lå på 5,0 prosentpoeng, 0,3 prosentpoeng over bunnen den 8. juni.

Snittene skjuler imidlertid store forskjeller mellom de ulike ratingsegmentene. Utstederne med høyest risiko for mislighold, med en rating på CCC, betaler langt mer enn før coronakrisen begynte. BB- og B-segmentene er derimot nesten tilbake til der de var tidlig i mars.

Rentepåslagene har uansett steget noe i den seneste uken, som følge av risiko for en ny bølge med virusutbrudd, samt økt geopolitisk usikkerhet. At både sentralbankene og myndighetene fortsetter å stimulere trekker i motsatt retning. På mandag meldte USAs Fed at den vil begynne å støttekjøpe selskapsobligasjoner i markedet. Siden den 7. april har planen vært å inkludere børsnoterte høyrentefond, samt gjeld som var ratet «investment grade» før 22. mars, men siden er blitt nedgradert til BB- eller bedre. Denne planen skal nå settes ut i livet, noe som vil tilføre ny kapital til høyrentemarkedet.

Dessuten priser derivatmarkedet for tiden inn en 100 prosents sannsynlighet for at den amerikanske styringsrenten vil ligge på null også i mars neste år, og selv de lange rentene er fortsatt eksepsjonelt lave i store deler av verden. I Tyskland betaler 30-årige statsobligasjoner bare 0,03 prosent, en tidel av nivået den 5. juni. Her i landet kuttet Norges Bank som kjent sin styringsrente til null, for første gang i historien, i mai.

De svært flate rentekurvene signaliserer forventninger om en lengre periode med svak økonomisk vekst, noe som i sin tur burde gi opphav til flere mislighold og restruktureringer. Norwegian Air Shuttle er blant sistnevnte. Selskapet meldte på onsdag at 417 millioner kroner av i alt 1,72 milliarder kroner i ubetalte lån nå skal konverteres til rundt 98 millioner nye aksjer. På toppen av dette skal leasinggjeld tilsvarende cirka 160 millioner kroner bli til 40,2 millioner nye aksjer. Aksjekursen torsdag ettermiddag var 28 prosent under konverteringskursen på 4,25 kroner, så her må kreditorene ta et betydelig tap.

Og dette er bare begynnelsen. Flyselskapene ble tidligst og hardest rammet av de coronarelaterte nedstengningene, sammen med restaurant- og handelsbransjen. Andre deler av økonomien tappes gradvis for kontanter, og her vil vi se langt flere konkurser i de kommende månedene. Høyt belånte oljerelaterte utstedere er særlig utsatt, ettersom de ofte vil bli nødt til å nedskrive verdien av sine eiendeler. Resultatet kan bli negativ egenkapital, særlig dersom dagens lave oljepriser vedvarer. Britiske BP har troen på nettopp et slikt scenario. Energigiganten anslo nylig at Brentprisen vil ligge på bare 55 dollar fatet i snitt frem til 2050. De aller fleste rigginvesteringene som er gjort i de seneste årene ble basert på langt høyere nivåer.

Meglerhuset Clarkson Platou Securities la nylig frem en liste over oljerelaterte selskaper som trolig vil tvinges til å restrukturere i løpet av de kommende månedene. Denne inkluderer blant andre Seadrill, Valaris, Noble og Pacific Drilling. Over tid vil de finansielle problemene høyst sannsynlig føre til en dramatisk konsolidering i bransjen, lik den vi så blant de norske oppdrettsaktørene tidlig på 2000-tallet.