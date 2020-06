Blandet på Wall Street etter nye jobbtall

BLANDET: Tradere på gulvet på Wall Street så to av indeksene stige torsdag.

Det sesonjusterte antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA i forrige uke, pr. 13. juni, var 1,51 millioner, viste nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Ifølge MarketWatch var det ventet 1,35 millioner personer.



Antallet personer som fortsetter å motta ledighetstrygd, oppgis til 20,54 millioner. Dette tallet nådde toppen i midten av mai, på nær 23 millioner.

Samtidig har det blitt kjent at industriindeksen til Philadelphia Fed fikk seg et kraftig løft i juni. Indeksen steg fra minus 43,1 poeng i mai til pluss 27,5 poeng. Analytikerne ventet en indeks på minus 23 poeng.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,15 prosent til 26.080,1 og er med det ned 8,6 prosent i år.

12 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Protector & Gamble, var dagens vinner med en oppgang på 1,1 prosent.

Finansselskapet American Express var dagens taper etter en nedgang på 1,7 prosent.

Kjente selskaper som Walmart og McDonald's falt henholdsvis 0,8 og 0,7 prosent.

Katastrofetall sendte aksje ned

S&P 500 endte opp 0,06 prosent til 3.115,3. Det vil si at indeksen har falt 3,6 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble ViacomCBS, som klatret 5,2 prosent.

På motsatt side var Biogen øverst på taperlisten etter et fall på 7,5 prosent. Nedgangen kom etter at en tingrett i West Virginia gjorde et patent på Biogenes behandling av multippel sklerose, Tecfidera, ugyldig.

Inne på taperlisten var også cruisegiganten Carnival, som falt 1,4 prosent etter at selskapet kom med tall for 2. kvartal som viste et milliardunderskudd.

Selskapet tapte 4,37 milliarder dollar, eller 41,4 milliarder kroner, mot et overskudd på 451 millioner dollar i samme periode i fjor.

Carnival omsatte i perioden for 700 millioner dollar, mot en omsetning på 4,8 milliarder dollar i 2. kvartal 2019.

Tok opp dekning på børsrakett

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,33 prosent til 9.943,1. Indeksen har dermed steget 10,8 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,2 prosent, mens Apple stengte opp uforandret og Amazon steg 0,5 prosent.

Netflix var opp 0,5 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 1,3 prosent.

Tesla steg 1,2 prosent og stengte på 1.004,0 dollar.

Inne på vinnerlisten var Nikola som klatret 5,7 prosent. I kjølvannet av oppgangen kom analytiker i Cowen, Jeffrey Osborne, med fersk analyse av selskapet.

Det betyr at Osborne er første analytiker som tok opp dekning på aksjen. Analytikeren anbefaler kjøp med et kursmål på 79 dollar.

Dagens vinner ble Alpine Immune Sciences etter en oppgang på 135,0 prosent.

Høyest på taperlisten var Globus Maritime, som stupte 40,3 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 3,3 prosent til 32,4.

Gullprisen var ned 0,2 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.732,2 dollar.

Nordsjøoljen var opp 2,0 prosent etter at OPEC møttes for å forbedre overholdelsesgraden.

3-måneders renten falt 0,3 basispunkter til 0,172 prosent.

Renten på 2-åringen var uforandret på 0,197 prosent.

10-års renten falt 3,6 basispunkter til 0,698 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 6,3 basispunkter til 1,470 prosent.