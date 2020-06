Børsoppgang i Tokyo og Shanghai

I Japan stiger Nikkei 0,59 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,08 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,39 prosent, og CSI 300 er opp 0,74 prosent. Hang Seng i Hongkong faller derimot 0,07 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,16 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,45 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,75 prosent.

Corona

Mye av investorenes fokus er rettet mot utviklingen i coronasmitten. Fire amerikanske stater meldte torsdag om rekordhøye smittetall, og i Beijing i Kina strammer de fredag mer inn for å hindre spredning.

«Til tross for en ubønnhørlig stigning i coronainfeksjoner over hele Sør-Amerika, Sør-Asia og en risiko for en andre bølge som henger over USA og Kina, har de globale markedene fått tilbake kreftene, selv optimisme», skriver sjefstrateg i Mizhuno Bank, Vishnu Varathan, i en rapport, ifølge CNBC.

«Enkelt sagt ser markedet på pandemirisiko som passé, og flytter den til baksetet når de ser etter oppgang fremover», fortsetter han.