Røkke-aksje stiger kraftig på børsplaner

Oslo Børs åpner opp fredag morgen.

Etter 35 minutters handel står hovedindeksen i 816,600, opp 0,40 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 587 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,84 prosent til 41,86 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,95 prosent til 39,21 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Oppgangen kommer etter møte i Opec+ og lovnad om å overholde forpliktelsene om produksjonskutt. Overholdelsesgraden var i mai på 87 prosent.

Land i Opec+ som har produsert mer enn sin fastsatte kvote vil ifølge TDN Direkt måtte levere sine planer for produksjonskutt innen 22. juni, og Irak og Kazakhstan har lagt frem strategier for hvordan de vil implementere dypere produksjonskutt de kommende månedene for å gjøre opp for kvotebruddene i mai.

– Denne uken har gitt en kur med muligheter for langsiktig strategiske kjøpere innen olje, sier sjefsstrateg Stephen Innes i Axicorp, ifølge nyhetsbyrået.

«Opec og samarbeidslandene har implementert kutt, og medlemmer slik som Irak legger frem forslag for å gjøre opp for manglende overholdelse av avtalen i mai og juni, noe som gjør at markedet strammer seg til på kort sikt, men det er ikke et sterkt signal om en endring i utsiktene på mellomlang sikt», skriver ANZ i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 1,82 prosent til 142,55 kroner, mens Aker BP klatrer 2,07 prosent til 182,50 kroner.

Rett opp

Endúr (tidligere Bergen Group) stiger hele 64,62 prosent til 1,21 kroner fredag morgen. På det meste har aksjen vært omsatt for 1,30 kroner.

Oppturen kommer etter at selskapet torsdag kveld meldte at de har inngått en avtale om å slå seg sammen med Oceano AS.

Ifølge børsmeldingen er avtalen godkjent at styret i begge selskapene, og har støtte fra mer enn to tredeler av aksjonærene i begge selskapene.

En annen aksje som har fått fart på seg etter nyheter er Kjell Inge Røkke-dominerte Aker , som i morges meldte at de vil børsnotere Aker Biomarine.

Aker-aksjen klatrer 10,58 prosent til 372,00 kroner.

Før noteringen vil Aker Biomarine gjennom en emisjon hente rundt 2,15 milliarder kroner. Emisjonskursen er satt til 115,85 kroner, og det skal totalt utstedes opptil 18,5 millioner nye aksjer.

Ellers blant de mest omsatte er Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling opp 11,31 prosent til 15,65 kroner.

Merkur Market-noterte Quantafuel kunne i morges melde at Lego-milliardær Kirk Kristiansen private investeringsselskap Kirkbi investerer 250 millioner kroner i selskapet. Quantafuel er opp 1,67 prosent til 247,00 kroner.

I rødt

Element, der flere kjendisinvestorer har kjøpt seg opp i det siste, fortsetter fallet. Fredag er aksjen ned 7,62 prosent til 7,03 kroner.

Aksjen som topper taperlisten fredag morgen er produsent av desinfeksjonsprodukter SoftOx Solutions, som faller 8,89 prosent til 82,00 kroner.

Aksjen gikk som en kule da coronasmitten var som verst, og er hittil i år opp nesten 170 prosent.