Oslo Børs stiger - taperaksje ned 54 prosent siste uke

Hovedindeksen stiger 0,4 prosent til 816,98 poeng ved 12-tiden fredag. Det er hittil blitt omsatt aksjer for 1,5 milliard kroner.

Til sammenligning er de fleste europeiske børsene sterkere enn hovedindeksen denne dagen.

Olje

Brentoljen er opp 2,9 prosent til 42,64 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 3,2 prosent til 40,07 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Oppgangen kommer etter møte i Opec+ og lovnad om å overholde forpliktelsene om produksjonskutt. Overholdelsesgraden var i mai på 87 prosent. Det hjelper også at det har kommet signaler om at smittesituasjonen av coronaviruset har bedret seg igjen i Kina og Beijing.

Equinor er opp 1,9 prosent til 142,55 kroner, mens Aker BP stiger 3,9 prosent til 185,25 kroner. DNO er opp 3,2 prosent til 6,49 kroner.

Vinnere

Endúr (tidligere Bergen Group) stiger hele 68 prosent til 1,23 kroner fredag. Oppturen kommer etter at selskapet torsdag kveld meldte at de har inngått en avtale om å slå seg sammen med Oceano AS.

En annen aksje som klatrer oppover er Kjell Inge Røkke-dominerte Aker, som i morges meldte at de vil børsnotere Aker Biomarine. Aker løftes 11,6 prosent til 375,60 kroner på høy omsetning.

Av tungvektere er Yara opp 1,3 prosent til 361,20 kroner, mens Mowi går opp 0,5 prosent til 181,20 kroner.

I rødt

DNB er ned 0,2 prosent til 131,50 kroner. UBS mener konsensusestimatene på DNB fortsatt er for høye, og vurderer at investorene bør ha en forsiktig tilnærming i forkant av andrekvartalsrapporten, ifølge TDN Direkt.

Norwegian faller 2,8 prosent til 2,97 kroner, mens Frontline er ned 0,7 prosent til 74,15 kroner.

Kongsberg Automotive har falt stort denne uken, og er fredag ned 8,4 prosent til 0,29 kroner. Aksjen har gått den 53,9 prosent siste uke.