Svakt opp på Børsen - vinneren steg 66 prosent

Hovedindeksen gikk opp 0,2 prosent til 815,14 poeng.

Det var markant svakere enn de fleste andre europeiske børser, hvor det stort sett var oppgang på 0,8 til 1 prosent.

Det ble omsatt aksjer for 7,6 milliarder kroner.

Olje

Brentoljen var ved børsens stengetid opp 3,5 prosent til 42,88 dollar pr. fat, mens WTI-oljen la på seg 4,2 prosent til 40,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Oppgangen kom etter møte i Opec+ og lovnad om å overholde forpliktelsene om produksjonskutt. Overholdelsesgraden var i mai på 87 prosent. Det hjelper også at det har kommet signaler om at smittesituasjonen av coronaviruset har bedret seg igjen i Beijing.

Equinor gikk opp 1,2 prosent til 141,65 kroner, mens Aker BP la på seg 3,6 prosent til 184,70 kroner.

Vinnere

Endúr (tidligere Bergen Group) ruste opp hele 66 prosent til 1,22 kroner fredag. Oppturen kom etter at selskapet torsdag kveld meldte at det har inngått en avtale om å slå seg sammen med Oceano AS.

Det ble i morges kjent at Kjell Inge Røkke & co vil børsnotere Aker Biomarine. ABG Sundal Collier ser lyst på dette for Akers del. Aker-aksjen gikk opp 11,7 prosent til 375,60 kroner under høy omsetning. Oppgangen gjorde at børsverdien på Røkkes Aker steg med 2,9 milliarder til 27,9 milliarder kroner.

«Vi ser det som meget positivt for Aker på grunn av oppjusteringen i verdsettelse, nedbetaling på lån, økt visibilitet hva gjelder verdijustert egenkapital og demonstrerer fortsatt positiv verdiskapning», skriver ABG Sundal Collier.

Nel steg 0,9 prosent til 19,03 kroner under høy omsetning. Yara gikk opp 2,3 prosent til 365 kroner. Ureaprisene gikk ifølge Pareto Securities opp denne uken.

I rødt

DNB endte ned 0,7 prosent til 130,85 kroner. UBS mener konsensusestimatene på DNB fortsatt er for høye, og vurderer at investorene bør ha en forsiktig tilnærming i forkant av andrekvartalsrapporten, ifølge TDN Direkt.

Av andre tungvektere falt Telenor 0,9 prosent til 146,20 kroner, mens Norsk Hydro ble svekket med 0,3 prosent til 19,03 kroner.

Norwegian ramlet 3,9 prosent til 2,94 kroner.