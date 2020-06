Coronafrykt sendte Wall Street i rødt

TO AV TRE: Både S&P 500 og Dow Jones stengte i minus fredag. Nasdaq havnet såvidt på plussiden.

TO AV TRE: Både S&P 500 og Dow Jones stengte i minus fredag. Nasdaq havnet såvidt på plussiden. Foto: NTB Scanpix.

Etter oppgang fredag ettermiddag, varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) om at coronapandemien går inn i en ny fase, samtidig som at Apple stenger ned 11 butikker igjen i Florida, Arizona, South Carolina og North Carolina.

Det skapte sur stemning i markedet og Dow Jones stengte ned 0,80 prosent til 25.871,45 poeng. Den brede S&P 500-indeksen falt 0,56 prosent til 3.098,02 poeng.

Det var bedre stemning for teknologiaksjer og Nasdaq klatret opp 0,03 prosent til 9.946,12 poeng. Alle de tre ledende indeksene har nå steget fire av de fem seneste ukene.

– Jeg synes børsene har gått for mye og det er på grunn av FED. Det er en «big deal» at FED er i markedet og kjøper selskapsobligasjoner. Jeg tror vi kommer til å sitte fast her en stund til før det blir klarhet i viruset og det kan ta måneder. Derfor tror jeg ikke på noen store opp- eller nedturer før man får det er avklart, sier tradingsjef Joe Saluzzi i Themis Trading til MarketWatch.

Brentoljen var fredag kveld opp 1,47 prosent til 42,04 dollar pr. fat.

Retailfall

Apple-nyheten dro også med seg retail-aksjer som Gap, Kohl’s og Nordstrom, som alle var ned over 3 prosent. Flyselskapene United Airlines og Delta falt henholdsvis 6,9 og 4,1 prosent.

Også cruiseaksjene Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean og Carnival var ned mellom 6 og 7 prosent.

I et notat fra fredag formiddag skrev Christian Lie i Danske Bank at det fortsatt er avventende stemning i finansmarkedene med rotasjon tilbake til defensive sektorer på bekostning av sykliske og minner om at gode økonomiske nøkkeltall og stimulanser på den ene siden motvirkes av økt usikkerhet rundt smittesituasjonen.

«Dessuten er nok eksisterende penge- og finanspolitiske tiltak og den umiddelbare gjenåpningen av økonomiene priset inn i aksjekursene. Posisjoneringen er mer strukket i aksjevennlig retning og markedsaktørene har behov for nye eller forsterkede positive drivere», skrev Lie.

Han mener at særlig amerikanske makrotall har overrasket positivt, og trekker frem arbeidsmarkedsrapporten for mai, detaljhandelsveksten og regionale PMIer.



Ifølge sjefstrategen tror Bank of America at aksjemarkedet kan stige gjennom sommeren, men tallknuserne forventer en trøblete høst. Positive drivere på kort sikt vil være bedring i kredittmarkedene understøttet av sentralbankene, samt positive vekstimpulser fra ytterligere finanspolitiske tiltak.

Høye smittetall

Ifølge WHO ble det registrert 150.000 nye smittetilfeller torsdag og det er det høyeste døgntallet registrert så langt.

Nærmere halvparten av de nye tilfellene er registrert i Nord- og Sør-Amerika, men det er også store nye smittetall i Sør-Asia og Midtøsten.

USA er fortsatt det landet som er hardest rammet, med over 2,2 millioner påviste smittetilfeller og flere enn 120.000 dødsfall. Men tallene stiger raskt også i land som Brasil og India.