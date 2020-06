Oslo Børs åpner ned - Seadrill raser

Oslo Børs åpner ned 0,57 prosent og etter en times handel står hovedindeksen i 810,61 poeng. Det er hittil omsatt aksjer for 772 millioner kroner.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger mandag morgen og brent-oljen er opp 1,70 prosent til 42,44 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,07 prosent til 39,97 dollar fatet.

Markedene i Asia holder seg relativt flatt i morgentimene mandag, mens amerikanske futures er marginalt opp.

«Oppgang i oljeprisen vil bli treg fra dagens nivåer. Markedet er riktignok i langt bedre balanse, men er i stor grad prisgitt OPECs produksjonskutt. Skulle prisen stige ytterligere vil det trolig gi mindre oppslutning innad i kartellet om å opprettholde produksjonskuttene», skriver Nordea i morgenrapporten mandag.

«Samtidig ser vi små tegn til at en oljepris over USD 40/fat trolig er noe en del shale-produsenter kan leve med. Videre fall i amerikanske oljeproduksjon vil derfor begrenses. Til slutt er det store mengder olje på lager som på et eller annet tidspunkt skal ut i markedet. Den nærmeste tiden kan det se ut som vi har funnet en slags range for oljeprisen. Det virker usannsynlig at vi skal tilbake til de laveste nivåene fra coronakrisen, men samtidig virker oppsiden begrenset noe fremover», står det videre i rapporten.

Blandet

Equinor faller 0,49 prosent til 140,95 kroner pr. aksje. DNB er ned 0,42 prosent til 130,30 kroner pr. aksje.

Norwegian og er ned 1,36 prosent til 2,91 kroner pr. aksje. Seadrill raser 7,92 prosent til 5,23 kroner pr. aksje og aksjen er ned 75,12 prosent i år.

Kongsberg Automotive-aksjen har gått markant ned den siste uken med et fall på 58,43 prosent. Mandag svekkes aksjen ytterligere og er ned 8,93 prosent til 0,26 kroner pr. aksje.

Thin Film Electronics har også en trå start på uken og faller 9,63 prosent til 0,48 kroner pr. aksje. Tidligere mandag meldte Tigerstaden at det har solgt 6. mill aksjer i selskapet.

Targovax stiger 6,92 prosent i åpningen til 8,34 kroner pr. aksje. Selskapet meldte i morgentimene at det skal presentere seg selv på den kommende 2020 Virtual European Biotech Investor Day.

SoftOx Solutions gjør det også godt med en oppgang på 6,75 prosent til 87,7 kroner pr. aksje.