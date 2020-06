– Selv om aksjemarkedene har hentet seg markert inn siden 23. mars, kan det bli tyngre å aksle en ytterligere oppgang fremover, skriver Magnussen i DNB Markets' morgenrapport mandag.

Forrige uke avsluttet de globale indeksene relativt svakt. Blant annet falt den brede S&P500-indeksen i USA med 0,6 prosent på fredag, mens i Europa var Stoxx600 opp 0,6 prosent.

– Det er tydelig at økte smittetall i USA tynger markedene. Samlet sett ble forrige uke likevel solid, etter at Fed varslet at sentralbanken ville sette i gang med å kjøpe selskapsobligasjoner i annenhåndsmarkedet, samtidig som det kom indikasjoner om en ny, stor stimulansepakke i USA som skal brukes til investeringer i infrastruktur, sier Magnussen.

Ser betydelig risiko

Selv om aksjemarkedene har hentet seg inn betraktelig siden slutten av mars, mener Magnussen at oppgangen videre kan bli mer beskjeden.

– For det første er det lite trolig at det kommer nye, store overraskelser fra sentralbankene nå i sommer og utover høsten. Fed skal riktig nok sette i gang sitt store utlånsprogram (Main Street Lending Program), men det har vært kjent lenge. Viktigere for aksjemarkedet er det nok at Fed allerede har trappet ned sine kjøp av verdipapirer vesentlig i forhold i til de kraftige stimulansene som ble brukt tidlig i krisen.

I tillegg ser Magnussen en betydelig risiko for dårlige nyheter om smittespredning i USA, og påpeker at smittetallene i USA viser at antall nye tilfeller akselererer i flere delstater, blant annet Florida, Texas og Arizona.

– To regionale Fed-ledere, Rosengren og Kashkari, var fredag ute og advarte om at økt behov for nye tiltak raskt vil kunne reversere de forbedringene man har sett i økonomien så langt. Fed-sjef Powell uttalte på fredag at veien fremover sannsynligvis vil bli krevende, sier Magnussen.