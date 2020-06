Wall Street ser rødt

Alle de ledende indeksene på Wall Street åpnet i rødt, men har snudd i grønt etter en halv times handel.

I førhandelen var indeksene også i grønt, så det er tydelig en volatil dag i New York.

Rekordhøye smittetall

Fersk data viser at antall coronatilfeller er stigende, og søndag rapporterte verdens helseorganisasjon om rekordhøye 183.000 nye tilfeller. USA rapporterte på sin side om 36.000 nye smittetilfeller på søndag, samtidig ble det rapportert om litt i overkant av 30.000 nye smittetilfeller både fredag og lørdag.

-Økningen i smittetilfeller vil ikke forsterke tilliten til markedet, men det er en sjanse for at investorene nå er mer kjent med situasjonen , det skriver David Madden, markedsanalytiker i CMC Markets i et notat ifølge MarketWatch.

Ned, ned og ned

Dow Jones faller 0,52 prosent til 25.747,15. Bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgan faller i skrivende stund henholdsvis 0,68 og 1,00 prosent. Teknologikjempene Apple og Microsoft trekker i motsatt retning og er opp henholdsvis 1,09 og 0,12 prosent. Industrikjempen Caterpillar og flyprodusent Boeing er begge å finne blant dagens foreløpige tapere med en nedgang på henholdsvis 1,88 og 1,27 prosent.

S&P 500 faller 0,39 prosent til 3.084,76.

Teknologitunge Nasdaq Composite faller til 9.932,74, ned 0,14 prosent.

Facebook faller beskjedne 0,45 prosent fra start, mens Amazon stiger 0,19 prosent. Elbilprodusenten Tesla faller 0,29 prosent. Streaminggiganten Netflix stiger 1,87 prosent, mens videokonferanseselkapet Zoom åpner opp 3,34 prosent.

Olje og gull

Ved 16-tiden omsettes et fat Brent og WTI-olje for 42,27 og 39,80 dollar, opp 0,19 og 0,13 prosent.

Gullprisen stiger 1,19 prosent til 1773,90 dollar.