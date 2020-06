Apple sendte Nasdaq i «all-time-high»

Alle de tre ledende indeksene på Wall Street endte i pluss mandag. Mest klatret den teknologitunge Nasdaq som var opp 1,1 prosent til 10.056,47 poeng, noe som er «all-time-high».

Den brede S&P 500-indeksen og Dow Jones endte begge opp 0,6 prosent til henholdsvis 3.117,86 og 26.024,96 poeng.

Noen av tungvekterne fikk en liten tilbakegang mot slutten av dagen etter at delstatsadvokaten i Texas, Greg Abbot, fortalte journalister at coronaviruset sprer seg i et uakseptabelt tempo.

Mandag klatret Microsoft mer enn 2 prosent. Apple steg 2,6 prosent etter å ha lansert en ny utgave av sitt operativsystem iOS.Selskapet meldte også at det dropper Intel og skal bruke egne brikker i fremtidige Mac-maskiner.

Amazon la på seg 1,1 prosent, Netflix klatret 2,6 prosent, mens Facebook hadde en hårfin kursoppgang.

Retailaksjene hadde også vind i seilene mandag, og Gap var opp over 9 prosent. Investeringsbanken Wells Fargo oppdaterte aksjen med en kjøpsanbefaling med følgende overskrift: «Underpriset». Også Walmart klatret 1 prosent etter en oppgradering fra UBS.

Høye smittetall

Ifølge CNBC ble det meldt om 30.000 nye smittetilfeller fredag, noe som er det høyeste antallet på én dag siden 1. mai.

– Investorer bruker markedet som en proxy for å komme tilbake til det normale. Hvis for mange blir syke, vil det igjen stenge ned deler av økonomien og markedet vil reagere, sier Kim Forrest i Bokeh Capital til CNBC.

Delstatene Nevada, Florida, California og Arizona har samtidig meldt om sine høyeste antall smittetilfeller på én dag så langt.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 9,3 prosent til 31,8.

Gullprisen var opp 0,8 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.756,1 dollar.

Nordsjøoljen var opp 2,9 prosent etter og ble mandag kveld omsatt for 43,12 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,3 basispunkter til 0,152 prosent.

Renten på 2-åringen steg 6 basispunkter til 0,192 prosent.

10-års renten steg 8 basispunkter til 0,707 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 5 basispunkter til 1,465 prosent.