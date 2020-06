Børsene stiger i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,99 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,05 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,17 prosent, og CSI 300 styrkes 0,33 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,97 prosent.

I Sørs-Korea er Kospi opp 0,42 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,07 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,22 prosent.

Handelsforvirring

Etter et intervju med Donald Trumps handelsrådgiver, Peter Navarro, meldte Fox News at handelsavtalen med Kina var droppet, delvis på grunn av Kinas virushåndtering. Like etter ble uttalelsen dementert.

Ifølge NTB mener Navarro at uttalelsene hans ble tatt ut av kontekst.

– Det hadde ingenting å gjøre med fase én-avtalen, som fortsetter som før. Jeg snakket bare om mangelen på tillit vi nå har til det kinesiske kommunistpartiet etter at de løy om utspringet til Kina-viruset og påførte verden en pandemi, sier Navarro til Bloomberg News.

Også Donald Trump bekrefter at avtale fortsatt er på plass. På Twitter skriver han blant annet at han håper Kina fortsetter å etterleve betingelsene.