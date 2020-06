Omstridt Spetalen-aksje faller tungt på børs

Oslo Børs fortsetter opp utover tirsdagen.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 817,62, opp 1,44 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen har snudd utover dagen og er i skrivende stund opp 1,6 prosent til 43,67 dollar fatet, mens WTI-oljen klatrer 1,9 prosent til 41,34 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Etter et intervju med Donald Trumps handelsrådgiver, Peter Navarro, ble det meldt at handelsavtalen med Kina var droppet, og oljeprisen stupte. Trump tok imidlertid til orde ikke lenge etterpå og sa at avtalen fremdeles er «fullt intakt».

Det sendte oljeprisen markant opp igjen – hele 2,4 prosent opp fra dagens laveste punkt i morgentimene.

– Hvis vi ser på styrken til det fysiske markedet og stadig bedring i global oljeetterspørsel, tror vi at oljeprisene fremdeles er på vei oppover, sier Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker i SEB, som tror på en oljepris opp mot 60 dollar.

Equinor stiger 1,4 prosent til 142,85 kroner, mens Aker BP er opp 1,9 prosent til 188 kroner.

Opptur

Endúr har planer om kraftig vekst langs norskekysten, og fusjonerer med Oceano. I løpet av to år skal omsetningen nærme seg 3 milliarder kroner.

– Planen med Endúr minner veldig om NRC. Målsetningen er å bli Nordens ledende maritime entreprenør innen havner, kai, vind og akvakultur, sier Øyvind Horpestad, fremtidig styreleder i Endúr.

Aksjen stiger markant tirsdag og er hittil dagens vinner – opp 24,4 prosent til 1,42 kroner.

Targovax stiger tirsdag 3,7 prosent til 8,15 kroner.

Mandag la biotekselskapet frem lovende resultater fra en 12-måneders studie, og meldte at de planlegger en fase 2. Tirsdag avslører Targovax at deres samarbeidspartner i den nye studien er Merck.

Aker Solutions er opp 11,4 prosent til 9,72 kroner.

I rødt

Kongsberg Automotive er den siste uken ned over 60 prosent. Tirsdag faller aksjen 6,9 prosent til 0,27 kroner.

Teleios fortsetter å ta gevinst i Kongsberg Automotive. De har den siste tiden en rekke ganger kjøpt og solgt aksjer i selskapet, og mandag var intet unntak.

Spetalen-skallet Element er ned 11 prosent til 6,58 kroner. Spetalen har blitt angrepet av børssjef Øivind Amundsen for å få selskaper inn på børs via bakveien gjennom børsskall.

Merkur Market-noterte Induct er dagens hittil største taper med et fall på 15,3 prosent til 5 kroner.