Først balansekutt, så renteheving

Kronen lå tirsdag ettermiddag på 9,49 mot dollar og på 10,75 mot euro, og som sådan i den sterke enden av den siste tidens intervall.

Da Federal Reserve i sin tid begynte å trekke tilbake stimulansene fra finanskrisen og årene etter, ble renten først satt opp, før balansen ble skalert ned. Det var også tidligere sentralbanksjef Mark Carney i Storbritannias plan for Bank of England. Men Carneys etterfølger Andrew Bailey har en annen plan, skissert på Bloomberg mandag: Først bygges balansen ned, så settes renten opp.

Balanseøkningen til bortimot 700 milliarder pund skyldes særlig kjøp av verdipapirer, men også økte utlån til bankene. Baileys bekymring minner om den gode gamle om at renten er så lav at rentekutt ikke er til hjelp i nye kriser: Nå er det balansen som er så stor at det reduserer handlingsrommet neste gang det brenner.

Det kan også være at Bank of England-sjefen ser hen til kostnadssiden, påpeker seniorøkonom Knut Magnussen i DNB Markets. Stor balanse betyr høye innskudd fra bankene. Ved renteoppgang er det ikke sikkert at sentralbankens økte renteutbetalinger motsvares av økte inntekter på aktivasiden. Hold uansett ikke pusten helt til Bank of England begynner å stramme inn.