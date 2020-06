Børsfesten fortsetter for teknologigigantene

Alle de tre toneangivende indeksene endte i pluss tirsdag. I likhet med i går var det igjen teknologiindeksen Nasdaq Composite som ble dagens ledende indeks på det amerikanske børsmarkedet. Indeksen steg nemlig 0,74 prosent til 10.131,37 poeng etter å ha fått ny all-time high i går.

Også i dag kan store deler av oppturen krediteres til teknologigiganten Apple som har ridd en grønn bølge på børs etter å ha lansert sitt nye operativsystem iOS 14 i går. Bare de to siste dagene har selskapet som er blant USAs største steget nesten 6 prosent.

Den brede S&P 500-indeksen endte opp 0,43 prosent til 3.131,28 poeng og Dow Jones steg 0,58 prosent til 26.177,12 poeng.

«Begynnelsen på slutten»

Medier tror den lange oppturen står i fare for å snart ta slutt, ettersom det nå eksisterer flere faresignaler i markedet. Blant de største er frykten for at store institusjonelle investorer vil selge seg ut for å sikre seg gevinst.

I tillegg er det økt frykt for en ny smittebølge i USA. California, som er USAs største stat, har rapportert den høyeste økningen i smitte noensinne. I sørstaten Florida hevdes det at over 10 prosent av befolkningen er smittet. Hele 31 av 50 stater rapporter at smittespredningen tar fart, skriver Bloomberg.

FAANG imponerte

Foruten Apple som steg ytterligere 2,13 prosent i dag etter gårsdagens børsfest, var resten av teknologigigantene fra Nord-California også med på oppturen.

Facebook steg 1,26 prosent, mens Jeff Bezos' Amazon imponerte med 1,86 prosent. Netflix hadde en hårfin nedgang på 0,38 prosent, mens Alphabet (Google) dro større deler av lasset med 0,92 prosent oppgang.

Netflix-aksjen har vært blant de sterkeste aksjene under pandemien. Kursen har steget nesten 45 prosent siden nyttår, noe som er mye mer enn Nasdaqs 100 største selskaper som «bare» har steget 17,9 prosent. Breddeindeksen S&P 500 er 2,8 prosent ned over samme tidsperiode.

Elon Musk's Tesla imponerte også stort blant teknologiaksjene i dag, og stengte 0,59 prosent opp.

Løftet Dow Jones

18 av de 30 selskapene steg på børs.

Apple bidro også til store deler av oppturen i den industritunge Dow Jones-indeksen. Likevel var det sportsutstyrprodusenten Nike som ble dagens vinner med 2,45 prosent kursoppgang. Aksjen omtales blant medier som den sterkeste innenfor retail-sektoren.

Det var også en god dag på børs for banksektoren. USAs største bank, JPMorgan Chase, steg mest og stengte 1,23 prosent opp. Goldman Sachs steg noe mer beskjedne 0,72 prosent.

Finansselskapene Visa og American Express steg henholdsvis 1,78 og 0,03 prosent.

På Dow Jones ble International Business Machines (IBM) taperen og stengte 1,2 prosent ned.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 1,73 prosent til 31,22.

Gullprisen var opp 1,02 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.784,5 dollar. Gullprisen har nå steget til blant de høyeste siden 2012, ettersom den amerikanske dollaren svekkes.

Nordsjøoljen var ned 1,5 prosent og ble mandag kveld omsatt for 42,44 dollar pr. fat.

10-års renten steg 9 basispunkter til 0,713 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 3 basispunkter til 1,85 prosent.