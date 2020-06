Blandet stemning i Asia

I Japan er Nikkei ned 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,46 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,13 prosent, og CSI 300 er opp 0,1 prosent. Hang Seng i Hongkong faller derimot 0,19 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,52 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,23 prosent, mens Straits Times i Singapore er opp 0,11 prosent.

Regionale forskjeller og corona

De regionale forskjellene i Asia-markedene kobles mot usikkerheten rundt coronasituasjonen, og spesielt i USA.

Helsevernrådgiver i Det hvite hus, Anthony Fauci, advarte tirsdag om at deler av USA begynner å se en urovekkende bølge av nye smittetilfeller.

Bank of Japan sa onsdag at «Det er fremdeles uklart når spredningen av viruset vil avta på global basis, ettersom den fortsetter i særlig fremvoksende økonomier. Det virker uunngåelig at den negative effekten på verdensøkonomien, inkludert Japan, vil bli langvarig uten effektive vaksiner og medisiner»

Bankdirektøren for National Bank of Australia ser heller ikke positivt på situasjonen.

«Antall nye smittetilfeller fortsetter å stige i USA, og foreløpig har markedene problemer med implikasjonene som er gitt ved å innføre ulike restriksjoner», skrev Tapas Strickland, banksjef i National Australia Bank, i et notat.