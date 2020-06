Oslo Børs åpner svakt ned

Oslo Børs falt i åpningen onsdag.

Etter 28 minutters handel står hovedindeksen i 811,70, opp 0,21 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 434 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,21 prosent til 42,72 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,17 prosent til 40,30 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Ifølge API vokste de amerikanske råoljelagrene med 1,7 millioner fat i forrige uke. For bensin og destillater var det imidlertid meldt om lagertrekk, noe som ifølge TDN Direkt kan være en indikasjon på at drivstoffetterspørselen er på vei opp ettersom økonomien i USA gradvis gjenåpnes.

De offisielle tallene fra amerikanske myndigheter (EIA) ert ventet å vise en lagerbygging på 300.000 fat i samme periode.

Analytikerne i OCBC forventer at oljeprisen vil konsolidere mellom 37 og 43 dollar pr. fat på kort sikt.

«Markedet avventer videre utvikling for å bestemme seg for retningen. Brent kom seg ikke over støttenivået på 43,40 dollar pr. fat i går og faller tilbake til 42,6 på utsikter om at amerikanske råoljelagre kan kunne stige igjen denne uken fra allerede høye nivåer», skriver de i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 0,04 prosent til 142,50 kroner, mens Aker BP er opp 0,05 prosent til 186,45 kroner.

Børsrakett

Endúr stiger onsdag morgen 43,34 prosent til 2,53 kroner. Aksjen endte tirsdag opp 56,9 prosent, og var gårsdagens største vinner.

Selskapet fusjonerer med Oceano, og har nå planer om kjempevekst langs norskekysten. I løpet av to år spår de omsetningen opp mot 3 milliarder kroner.

Det planlegges også en emisjon i Endúr for å sikre tilstrekkelig arbeidskapital og for å finansiere videre konsolidering, hvilket aksjonærer, styret og ledelsen vil tegne seg på.

Merkur Market-noterte Cloudberry Clean Energy har blitt enig om en salgs- og kjøpsavtale (SPA) for kjøp av en eierandel på 34 prosent i et vannkraft-portefølje.

Nyheten sender aksjen opp 14,89 prosent til 13,50 kroner.

Norbit stiger 7,14 prosent til 15,00 etter at det i morges ble kjent at selskapet allerede gjort salg av den nylig lanserte sonaren Winghead.

I rødt

Blant de mest omsatte aksjene faller Nel 0,10 prosent til 19,72 kroner. Mowi svekkes 1,29 prosent til 176,20 kroner, mens Telenor faller 1,09 prosent til 145,40 kroner.

Sistnevnte meldte i morges at de selger sin eierandel på 34,2 prosent i Digital Money Myanmar 76,5 millioner dollar.

Observe Medical var gårsdagens største taper med et fall på 29,8 prosent. Også onsdag topper aksjen taperlisten, og faller ytterligere 7,27 prosent til 12,75 kroner.