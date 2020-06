Her kunne du doblet pengene dine på få dager

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 804,31 poeng, ned 1,1 prosent. Det er omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Olje

Et fat Nordsjøolje omsettes for 42,04 dollar, ned 0,7 prosent

«Markedet avventer videre utvikling for å bestemme seg for retningen. Brent kom seg ikke over støttenivået på 43,40 dollar pr. fat i går og faller tilbake til 42,6 på utsikter om at amerikanske råoljelagre kan kunne stige igjen denne uken fra allerede høye nivåer», skriver analytikerne i OCBC i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 1,0 prosent til 141 kroner mens Aker BP faller 1,5 prosent til 183,55 kroner

Endúr

Tirsdag hoppet Endúr 56,9 prosent og onsdag stiger aksjen ytterligere 80,7 prosent til 3,19 kroner. For få dager siden ble det kjent at selskapet fusjonerer med Oceano, og har nå planer om kjempevekst langs norskekysten. I løpet av to år spår de omsetningen opp mot tre milliarder kroner.

– Dette er et glimrende utgangspunkt for å starte et konsolideringsløp. Vi er veldig giret, sa Endúr-sjef Han Petter Eikeland i et intervju med Finansavisen.

Det planlegges også en emisjon i Endúr for å sikre tilstrekkelig arbeidskapital og for å finansiere videre konsolidering.

Pexip

Flere meglerhus har tatt opp dekning på Pexip-aksjen, og de konkluderer med kursoppgang i tiden fremover.

Pareto Securities gir aksjen en hold-anbefaling og et kursmål 100 kroner, ABG Sundal Collier sier kjøp og opererer ifølge TDN Direkt med et kursmål på 115 kroner mens Carnegie har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 104 kroner.

ABG Sundal Collier mener Pexip har en klar fordel over andre konkurrenter, og peker på selskapets evne til å fungere med andre teknologier.

Onsdag omsettes aksjen for 91,08 kroner, ned 1,0 prosent.

Elkem

Citi nedgraderer Elkem fra kjøp til selg. Ifølge Reuters kuttes kursmålet fra 30 til 19 kroner.

Aksjen faller 3,3 prosent til 20,44 kroner.