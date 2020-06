PANG: 280 prosent avkastning på fire børsdager

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,1 prosent før den sluttet på 804,15 poeng. Det ble omsatt aksjer for fire milliarder kroner. Store selskaper som Telenor, Yara og DNB falt henholdsvis 1,7 prosent, 2,2 prosent og 0,8 prosent

Olje

Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,68 dollar, ned 1,6 prosent

«Markedet avventer videre utvikling for å bestemme seg for retningen», skriver analytikerne i OCBC i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Equinor falt 1,7 prosent til 140,05 kroner mens Aker BP falt 2,2 prosent til 182,25 kroner

Endúr

Torsdag kveld i forrige uke ble det kjent at Endúr fusjonerer med Oceano. I løpet av fredagen hoppet aksjen 66 prosent, mandag falt den 7,4 prosent, tirsdag la deg på seg 56,9 prosent og onsdag klatret aksjen ytterligere 58,6 prosent til 2,80 kroner. Siden fusjonsplanene ble kjent har aksjen gått over 280 prosent.

De to selskapene har nå planer om kjempevekst langs norskekysten. I løpet av to år spår de omsetningen opp mot tre milliarder kroner.

– Dette er et glimrende utgangspunkt for å starte et konsolideringsløp. Vi er veldig giret, sa Endúr-sjef Han Petter Eikeland i et intervju med Finansavisen.

Det planlegges også en emisjon i Endúr for å sikre tilstrekkelig arbeidskapital og for å finansiere videre konsolidering.

Pexip

Flere meglerhus har tatt opp dekning på Pexip-aksjen, og de konkluderer med kursoppgang i tiden fremover.

Pareto Securities gir aksjen en hold-anbefaling og et kursmål 100 kroner, ABG Sundal Collier sier kjøp og opererer ifølge TDN Direkt med et kursmål på 115 kroner mens Carnegie har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 104 kroner.

ABG Sundal Collier mener Pexip har en klar fordel over andre konkurrenter, og peker på selskapets evne til å fungere med andre teknologier.

Onsdag sluttet aksjen på 89,39 kroner, ned 2,8 prosent.

Shelf Drilling

Øystein Stray Spetalen har solgt samtlige av sine 6,9 millioner aksjer i Shelf Drilling for 3,50 kroner stykket, hvilket betyr at han frigjorde 24,15 millioner kroner.

Onsdag falt aksjen 9,2 prosent til 3,24 kroner.