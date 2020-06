Økt coronafrykt ga blodrød børsdag på Wall Street

SVAK BØRSDAG: Alle de ledende indeksene på Wall Street falt kraftig onsdag, og verst gikk det ut over Dow Jones.

SVAK BØRSDAG: Alle de ledende indeksene på Wall Street falt kraftig onsdag, og verst gikk det ut over Dow Jones. Foto: AFP

Alle de tre ledende indeksene på Wall Street falt kraftig onsdag etter at investorene ble bekymret for det økende antallet nye bekreftede smittetilfeller, som vil kunne påvirke den gjenåpningen av økonomien.

Den industritunge indeksen Dow Jones falt mest med en nedgang på 2,7 prosent til 25.445,94 poeng, etterfulgt av S&P 500 som var ned 2,6 prosent og stengte i 3.050,33 poeng.

Teknologitunge Nasdaq greide seg best og var «bare» ned 2,2 prosent til 9.909,17 poeng.

Ifølge The Wall Street Journal har det vært rekord i antall rapporterte smittetilfeller på én dag i delstatene Arizona, Texas og California.

Fly og cruise i rødt

Det ble i løpet av dagen meldt om at de amerikanske delstatene New York, New Jersey og Connecticut innfører en 14-dagers karantene på reisende fra delstater med stor smittefare, skriver CNBC.

Flere fly- og cruiseaksjer falt kraftig på nyheten. Norwegian Cruise Line, Carnival, United Airlines og Delta Airlines er ned henholdsvis 12, 11, 8 og 8 prosent.

Nikolaos Panigirtzoglou i J.P. Morgan sier at markedet balanserer signaler om økonomisk innhenting mot frykt for en runde nummer to med kraftig coronasmitte.

– Utbrudd sør og vest i USA har vist tegn til økende fart, og det samme har skjedd i noen deler av Latin-Amerika. Men globale data tyder på at en andre bølge ikke vil bli så ekstrem som den første, sier han til Financial Times.

I tillegg skal en fornyet handelsfriksjon mellom USA og Europa ha spilt en rolle i markedet, der USA vurderer tariffer på varer fra Europa til en verdi av 3,1 milliarder dollar.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 2,5 prosent til 33,90.

Gullprisen var ned 0,3 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.765,15 dollar.

Nordsjøoljen var ned 4,8 prosent etter og ble onsdag kveld omsatt for 40,33 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,5 basispunkter til 0,157 prosent.

Renten på 2-åringen falt 1 basispunkt til 0,186 prosent.

10-års renten falt 3 basispunkter til 0,681 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 5 basispunkter til 1,436 prosent.