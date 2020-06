Oslo Børs åpner rett ned

(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner ned torsdag morgen.

Etter 28 minutters handel står hovedindeksen i 792,06, ned 1,50 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 646 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,52 prosent til 40,10 dollar fatet, mens WTI-oljen 0,68 prosent til 37,75 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,68 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Tall fra amerikanske myndigheter viste onsdag at råoljelagrene vokste med 1,4 millioner fat i forrige uke. Det betyr at lagrene er på rekordnivåer for tredje uke på rad.

Analytikere påpeker ifølge TDN Direkt at lagerbyggingen for det meste kommer av laster fra Saudi-Arabia, som ble kjøpt av amerikanske raffinerier da prisene falt i mars.

Uro rundt en andre bølge av coronavirussmitte i flere amerikanske stater, samt rask smittespredning i Sør-Amerika og Sør-Asia, bidrar ifølge nyhetsbyrået også til tilbakeholdne forventninger for oljeetterspørselen i tiden fremover.

– Trenden er ikke oppløftende, sier sjef for råvarehandel i National Australia Bank, Lachlan Shaw, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 2,00 prosent til 137,25 kroner, mens Aker BP svekkes 2,41 prosent til 177,85 kroner.

Snur ned

Da Oslo Børs stengte onsdag hadde Endúr lagt på seg hele 280 prosent på bare fire dager. Torsdag snur stemningen, og aksjen faller nå 14,29 prosent til 2,40 kroner.

For en uke siden ble det kjent at selskapet fusjonerer med Oceano, og de to selskapene har nå planer om kjempevekst langs norskekysten. I løpet av to år spår de omsetningen opp mot tre milliarder kroner.

Det planlegges også en emisjon for å sikre tilstrekkelig arbeidskapital og for å finansiere videre konsolidering.

Ellers blant de mest omsatte er det nesten bare rødt torsdag morgen. DNB faller 2,27 prosent til 127,50 kroner, mens Yara er ned 2,02 prosent til 345,20 kroner. Nel svekkes 1,68 prosent til 18,99 kroner og Norsk Hydro går tilbake 2,43 prosent til 26,50 kroner.

Dagens foreløpig største taper er Storm Real Estate, som faller 23,78 prosent til 2,50 kroner. Det er imidlertid kun omsatt aksjer i selskapet for skarve 250 kroner,

Opp

Kitron melder torsdag morgen at de er tildelt en ny kontrakt av Northrop Grumman Corporation, noe som sender aksjen opp 3,58 prosent til 12,14 kroner.

Kontrakten vil sikre selskapet ordrereserve inn i 2021, og har en verdi på 18 millioner dollar.

Kongsberg Automotive har vært svært volatil den siste tiden. Nå stiger aksjen 8,62 prosent til 0,23 kroner, men er hittil i år fortsatt ned godt over 90 prosent.

Også i dag meldes det at Teleios har kjøpt og solgt aksjer i Kongsberg Automotive.